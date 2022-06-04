شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: المشرعون فى نيويورك يجيزون وقف تعدين البيتكوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطدمت طفرة تعدين البيتكوين في ولاية نيويورك بإقرار مجلس الشيوخ بالولاية مشروع قانون من شأنه أن يوقف تصاريح جديدة لبعض محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري لاستخدامها في تعدين البيتكوين. هذا الإجراء الذي بدأ أيضًا في دراسة حول التأثير البيئي لمنشآت التعدين في الولاية، تم تمريره في مجلس الولاية في وقت سابق من هذا العام.

أدت صناعة العملات المشفرة إلى انقسام الديمقراطيين في مجلس الشيوخ حول ما إذا كان الوقف الاختياري سيترتب عليه تكاليف بيئية أو اقتصادية أكبر. وتوقفت المحادثات مع اقتراب مجلس الشيوخ من الموعد النهائي التشريعي.

سيواجه مشروع القانون اختبارًا آخر بينما يتجه إلى الحاكم كاثي هوشول للتوقيع أو الفيتو. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز مؤخرًا أن Hochul تلقى تبرعًا بقيمة 40 ألف دولار الشهر الماضي من الرئيس التنفيذي لشركة تدير مصنعًا سابقًا للألمنيوم تحول إلى منشأة للتشفير.

تسبب تجدد الوقود الأحفوري في حدوث انتكاسة

بعد أن فرضت الصين قيودًا جديدة على تعدين البيتكوين العام الماضي ، أقامت العديد من عمليات التعدين متجرًا في الولايات المتحدة ضمنها نيويورك، مع وفرة الطاقة الكهرومائية ومحطات الوقود الأحفوري المتقاعد التي يمكن إعادة تشغيلها احتياطيًا لتعدين البيتكوين، سرعان ما أصبحت مركزًا جديدًا لتعدين البيتكوين.

أثار تجدد الوقود الأحفوري ردود فعل عنيفة من بعض السكان والمدافعين عن البيئة. إنهم قلقون من أن محطات الوقود الأحفوري التي أعيد إحياؤها بسبب بيتكوين، ستلحق الضرر بالنظم البيئية وتعرقل جهود الدولة للتصدي لتغير المناخ حسبما نقل تقرير لموقع ذا فيرج.

ينص مشروع القانون الذي تم المضي قدمًا فيه على وقف لمدة عامين على أي تصاريح جديدة لعمليات تعدين العملات المشفرة التي تستخدم نهجًا متعطشًا للطاقة بشكل خاص للتحقق من المعاملات على blockchain. والنهج المسمى إثبات العمل يدعم أكبر عملتين مشفرتين: Bitcoin و Ethereum.

مع إثبات العمل يستخدم "عمال المناجم" أجهزة خاصة لحل الألغاز المعقدة، وفي المقابل يكسبون رموزًا مشفرة. تستهلك العملية الكثير من الطاقة. إذا كانت شبكة Bitcoin هي دولتها الخاصة، فستحتل المرتبة 32 في العالم (بين الأرجنتين وهولندا) في استهلاك الكهرباء السنوي.

يمثل هذا الطلب على الطاقة تهديدًا للأهداف المناخية التي حددتها ولاية نيويورك في عام 2019 ، والتي ألزمت الولاية بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 85٪ بحلول عام 2050.

أصبحت محطة Greenidge Generating في منطقة Finger Lakes في نيويورك نقطة وميض خاصة للسكان القلقين بشأن تأثير تعدين العملة المشفرة على البيئة. بدأت كمحطة طاقة تعمل بالفحم وتم تجديد Greenidge لتعمل بالغاز وتحويلها إلى عملية تعدين Bitcoin بدوام كامل تقريبًا في عام 2020.

لا ينطبق الوقف المفروض على تعدين البيتكوين على Greenidge لأنه يركز على محطات توليد الطاقة بالوقود الأحفوري التي تقدم طلبات جديدة للحصول على تصاريح لاستخدام الطاقة لتعدين العملات المشفرة القائمة على إثبات العمل بدلاً من إرسال تلك الطاقة إلى الشبكة. كما لا يوقف مشروع القانون أي عمليات تعمل بالطاقة المتجددة أو تستخدم بديلاً أقل استهلاكًا للطاقة لإثبات العمل الذي تستخدمه العديد من العملات المشفرة الأخرى للتحقق من المعاملات.