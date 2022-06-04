شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يبدأ اعتماد منفذ شحن واحد للهواتف والأجهزة اللوحية بداية من 7 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن تتفق دول الاتحاد الأوروبي والمشرعون في الاتحاد الأوروبي على منفذ شحن مشترك للهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وسماعات الرأس بداية من 7 يونيو عندما يجتمعون لمناقشة اقتراح انتقدته شركة آبل بشدة، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد تم طرح اقتراح منفذ شحن محمول واحد من قبل المفوضية الأوروبية لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان بعد أن اشتكى مستخدمو iPhone وAndroid من الاضطرار إلى استخدام أجهزة شحن مختلفة لهواتفهم.

ويتم شحن أجهزة أبل من كابل Lightning بينما يتم تشغيل الأجهزة التي تعمل بنظام Android باستخدام موصلات USB-C، ووقال الناس إن ثلاثية الثلاثاء المقبل ستكون الثانية والأخيرة على الأرجح بين دول الاتحاد الأوروبي ومشرعي الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الموضوع ، وهو مؤشر على دفعة قوية لإنجاز اتفاق.

وقال الأشخاص إن القضايا المعلقة تشمل توسيع نطاق الاقتراح ليشمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة ، وهو مطلب رئيسي من قبل المشرعين في الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يؤثر على Samsung و Huawei وصانعي الأجهزة الآخرين، ويريد المشرعون في الاتحاد الأوروبي أيضًا تضمين أنظمة الشحن اللاسلكي ليتم تنسيقها بحلول عام 2025 بينما تريد دول الاتحاد الأوروبي والمفوضية فترة قيادة أطول لأسباب فنية.

ولم تكن شركة آبل متاحة على الفور للتعليق. وقالت سابقًا إن الاستخدام غير الملائم للمعايير الدولية القديمة يخنق الابتكار وأن إجبار المستخدمين على التغيير إلى أجهزة شحن جديدة يمكن أن يخلق جبلًا من النفايات الإلكترونية.