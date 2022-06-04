نجاح خامس رحلة مأهولة للفضاء

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت شركة بلو أوريجين للسياحة الفضائية لمؤسسها رجل الأعمال جيف بيزوس، نجاح خامس رحلة مأهولة بطاقم اليوم السبت بعد تأجيلها الشهر الماضي إثر اكتشاف مسؤولي الرحلة أن أحد أنظمة نيو شيبرد الاحتياطية لم يعمل بالشكل المتوقع.

كانت الشركة أتمت رحلتها الرابعة بنجاح في مارس آذار، والتي استمرت عشر دقائق لستة مسافرين، بعد هبوط ناجح في منطقة بغرب تكساس.

وقال فيل جويس نائب الرئيس الأول لنيو شيبرد “كان شرفا لي أن يُحلق هذا الطاقم الخاص من المستكشفين والرواد الحقيقيين اليوم”.

وأضاف “كل مهمة هي فرصة لأن يخوض ستة أشخاص آخرين تجربة تغير حياتهم من خلال مشاهدة جمال وهشاشة كوكبنا من الفضاء”.

وتستغرق الرحلة شبه المدارية للشركة حوالي عشر دقائق من الإقلاع إلى الهبوط، وتصل المركبة إلى ارتفاع حوالي 106 كيلومترات، ويعيش الركاب خلالها لحظات قليلة من انعدام الوزن قبل العودة إلى الأرض للهبوط بالمظلة.

تأتي مثل هذه الرحلات ضمن جهود لعدد من الشركات، منها أيضا سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك وفيرجن جالاكتيك التي أسسها ريتشارد برانسون، لجعل السفر إلى الفضاء حقيقة واقعة.