بحوالي 7 مليار يورو.. ألمانيا تدعم إنشاء منطقة صناعية لشركة إنتل

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 04:09 مساءً - منذ 6 ثواني

أعلنت الحكومة الألمانية عزمها دعم إنشاء منطقة صناعية لشركة إنتل الأمريكية لإنتاج أشباه الموصلات في ماغدبورغ الألمانية بمليارات اليورو.

وقال النائب البرلماني عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مارتن كروبر، الجمعة، إنه مسرور لأن الحكومة الاتحادية ستدعم إقامة المنطقة بـ 6.8 مليارات يورو حتى 2024، مشيراً إلى أن الحكومة تخصص 2.7 مليار يورو منها في ميزانية 2022 وحدها، وقال: “المنطقة الصناعية ستكون دفعة لولاية سكسونيا أنهالت بالكامل”.

وأعلن مفوض الحكومة الألمانية لشؤون شرق المانيا، كارستن شنايدر، يوم الثلاثاء الماضي أن الحكومة تعتزم دعم صناعة الإلكترونيات الدقيقة في ألمانيا بالمليارات، موضحاً أنه في السنوات المقبلة يمكن أن يتدفق أكثر من 12 مليار يورو في مشاريع استثمارية.

ومن المخطط إنتاج أشباه الموصلات في ماغدبورغ اعتباراً من 2027 وفي مرحلة البناء الأولى، من المقرر إنشاء مصنعين متجاورين لأشباه الموصلات، ما يمكن أن يوفر عدة آلاف من فرص العمل.

وتنوي إنتل استثمار حوالي 17 مليار يورو في مرحلة أولى. ومن المقرر أن يبدأ البناء في العام المقبل.