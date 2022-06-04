مواصفات فائقة لهاتف “أوبو” المنتظر! (صورة)

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 04:09 مساءً - منذ 8 دقائق

بعد العديد من الشائعات والتسريبات أكدت شركة أوبو الصينية عن نيتها إطلاق الهاتف الذكي OPPO K10 5G خلال الأيام القليلة القادمه وتحديداً الأربعاء المقبل 8 يونيو من الشهر الجاري بداية من الهند وهو النسخة الداعمه لأتصالات الجيل الخامس والتي تختلف عن إصدار OPPO K10 4G والتي تم الكشف عنه فى شهر مارس نهاية الربع الأول من العام الجاري 2022 والمزود بمعالج Snapdragon 680 بينما يأتي الهاتف الجديد بمعالج MediaTek MT6833P Dimensity 810 بتقنية 6 نانوميتر ودعم اتصالات الـ 5G كما سيتميز الهاتف بتصميم فائق النحافة و تصميم OPPO Glow الخاص بأوبو المصنوع من عملية الرمل اللامع.

ومن الجدير بالذكر علي حسب ما صرحت به أوبو ان الهاتف سيكون أنحف هاتف يدعم اتصالات 5G رغم سعة بطاريته العملاقه بسعة 5000 مللي أمبير وبقوة شحن 33 وات كما أنه يتمتع بتصميم أنيق بحواف مستقيمه مشطوره والذي يعجله تصميم مريح وبملمس معدني وبمستشعر بصمة إصبع وظهر مقاوم للخدش، اما بالنسبة لتصميم الهاتف بالجهه الأماميه فسوف يأتي بنوتش للكاميرا الأماميه بدل من موضة ثقب الكاميرا الأماميه المنتشر فى الهواتف الحديثه، كما سيوفر الهاتف تجربة سمعية وبصرية متميزة وغامرة وفقاً لما ذكرته الشركة.

مواصفات الهاتف الذكي Oppo K10 5G

شاشة LCD Infinity-V بقياس 6.56 بوصة بدقة HD+ وبمعدل تحديث 90 هرتز.

ابعاد الهاتف 163.8 × 75.1 × 8 ملم ويزن 190 جرام.

معالج ثماني النواه من نوع MediaTek MT6833P Dimensity 810 بتقنية 6 نانوميتر مع معالج رسومي Mali-G57 MC2.

ذاكرة عشوائية 6 جيجارام مع ذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت من نوع UFS 2.2 مع دعم بطاقات الذاكرة الخارجية.

نظام تشغيل أندرويد 12 مع واجهة ColorOS 12.1.

كاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7 و2 ميجا بكسل للعمق بفتحة عدسة f/2.4 مع فلاش LED.

كاميرا امامية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0.

مستشعرات البصمه بجانب شاشة الهاتف.

مقبس سماعة أذن 3.5 ملم ومكبرات صوت ستريو.

الهاتف يدعم اتصالات 4G / 5G و بلوتوث إصدار 5.3 مع منفذ توصيل USB Type-C.

بطارية بسعة 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع حتي 33 وات بتقنية SUPERVOOC.

وسوف يتوافر هاتف Oppo K10 5G بداية من يوم الأربعاء المقبل 8 يونيو من الشهر الجاري في الأسواق الهندية من خلال متجر Flipkart والموقع الرسمي لشركة Oppo India ومتاجر البيع بالتجزئة في جميع أنحاء الهند ولكن ليس هناك اي تفاصيل حول تسعير الهاتف فى الهند حتي الأن، انه من غير المعروف نية الشركة عن موعد طرح الهاتف فى الأسواق العالمية.