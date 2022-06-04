شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو كوريا الجنوبية يقدمون شكوى للشرطة ضد المدير التنفيذي لشركة جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع ائتلاف من المستهلكين بكوريا الجنوبية دعوى قضائية ضد كبار المسئولين التنفيذيين في جوجل ، بما في ذلك الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي، بسبب نظام الفوترة داخل التطبيق العملاق للتكنولوجيا الذي يجبر مطوري التطبيقات المحليين على دفع عمولات ضخمة.

ووفقًا لصحيفة The Korea Times، قدم المواطنون المتحدون من أجل سيادة المستهلك (CUCS) شكوى ضد بيتشاي والرئيس التنفيذي لشركة جوجل في كوريا نانسي مابل ووكر ورئيس جوجل لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ سكوت بومونت في مركز شرطة جانجنام في سيول بدعوى انتهاك قانون أعمال الاتصالات السلكية واللاسلكية في البلاد.

ونُقل عن ممثل عن مجموعة المستهلكين قوله: "أدى تطبيق سياسة الدفع داخل التطبيق من جوجل إلى زيادة التكاليف ، وإثقال كاهل المستهلكين وإلحاق الضرر بالمبدعين"، وأضاف المندوب: "لا خيار أمام مطوري التطبيقات سوى قبول الطلب من جوجل، والتي تمثل 74.6٪ من حصة سوق متجر التطبيقات".

ورفعت الشركات الكورية الجنوبية رسوم خدمات المحتوى المدفوع على جوجل حيث تستعد شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة لإزالة التطبيقات التي تحتوي على روابط دفع خارجية تتحايل على نظام الدفع داخل التطبيق من جوجل.

وبدأت جوجل في فرض نظام الفوترة المثير للجدل في كوريا اعتبارًا من 1 يونيو، وفي الوقت الحالي ، وجه العديد من مطوري التطبيقات على متجر جوجل Play المستخدمين إلى روابط خارجية للدفع للتحايل على سياسة فوترة جوجل ، والتي تأخذ عمولة ضخمة من 15 إلى 30٪ من عمليات الشراء داخل التطبيق.

وفي مارس، وافق مجلس الوزراء في كوريا الجنوبية على مشروع قانون منقح من شأنه أن يحظر مشغلي متاجر التطبيقات من إجبار المطورين على استخدام أنظمة الدفع داخل التطبيقات الخاصة بهم.

ومع ذلك، طلبت جوجل في أبريل من جميع مطوري التطبيقات الذين يبيعون السلع والخدمات الرقمية استخدام نظام الفوترة الخاص بها وإزالة روابط الدفع الخارجية، ولم تتمكن التطبيقات غير الممتثلة من تقديم تحديثات ، وحذرت جوجل من إزالة هذه التطبيقات من متجر Play في 1 يونيو.

ومنذ إعلان جوجل، شهدت الرسوم داخل التطبيق لمجموعة واسعة من خدمات المحتوى ، بما في ذلك webtoons والكتب الرقمية ، زيادات تتراوح بين 15 و 20٪ على متجر Play في الشهرين الماضيين.