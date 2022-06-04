شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: جوجل وفيس بوك كانت لديهما أعلى ​​أجور للعاملين خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع متوسط ​​التعويضات لمعظم شركات S&P 500 -هو مؤشر أسهم يضم أسهم أكبر 500 شركة مالية أمريكية - العام الماضي مع نمو الاقتصاد وتشديد سوق العمل، وفقًا لتحليل وول ستريت جورنال.

وذكر التقرير أن شركة Alphabet و Meta Platforms لديها أعلى متوسط ​​أجور للعاملين ، بحوالي 300 ألف دولار، وكانوا من بين ما يقرب من 150 شركة قالت إن متوسط ​​راتب الموظف لديها يزيد عن 100 ألف دولار.

وكان لدى مورد قطع غيار السيارات Aptiv PLC العامل المتوسط ​​الأدنى أجراً في S&P 500 - عامل مصنع بدوام كامل في المكسيك حصل على أقل من 7500 دولار العام الماضي، وكانت Aptiv واحدة من 44 شركة ذكرت أنها دفعت أقل من 30 ألف دولار.

وفي الوقت نفسه ، زادت شركة Apple من أجور العاملين بنسبة 18٪ العام الماضي ، وهي نسبة أعلى بكثير من معظم الشركات الأخرى في المؤشر، وبشكل عام ، ارتفع متوسط ​​الأجور العام الماضي لـ 278 شركة من أصل 453 في تحليل المجلة للبيانات التي جمعتها MyLogIQ LLC.

وقال تقرير ، هذا العام ، إن Google منحت أربعة من كبار مسؤوليها التنفيذيين زيادة كبيرة في رواتبهم ، مما رفع رواتبهم الأساسية من 650 ألف دولار إلى مليون دولار، وذكر التقرير أن زيادة رواتب كبار المسؤولين التنفيذيين جاءت بعد أن قال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في Google في ديسمبر أن عملاق التكنولوجيا لن يعدل تلقائيًا رواتب جميع الموظفين لحساب التضخم.