شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يتيح الآن للمستخدمين عمل Reels لمدة 90 ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم إنستجرام ميزة Reels الخاصة به العام الماضي من أجل التنافس مع TikTok، حيث اكتسبت هذه الميزة شعبية كبيرة واستمرت المنصة المملوكة للميتا في طرح إضافات جديدة للميزة لتحسين تجربة المستخدم، وقد قام إنستجرام الآن بتمديد مدة Reel إلى 90 ثانية من 60 ثانية، وتدعي الشركة أن الميزة ستساعد المبدعين على التفاعل بشكل أكبر مع جمهورهم.

وفي منشور رسمي بالمدونة، قال إنستجرام: "إننا نمنحك مزيدًا من الوقت للعب على Reels، من خلال تمديد المدة إلى 90 ثانية، وسيكون لديك المزيد من الوقت لمشاركة المزيد عن نفسك، وتصوير فيلم إضافي وراء - مقاطع المشاهد، ابحث بشكل أعمق في الفروق الدقيقة للمحتوى الخاص بك أو أي شيء آخر تريد القيام به مع ذلك الوقت الإضافي".

وإلى جانب تمديد الوقت ، قالت منصة الشبكات الاجتماعية أيضًا إنه يمكن للمستخدمين الآن استيراد الصوت الخاص بهم مباشرة داخل انستجرام Reels. تقدم الشركة أيضًا ملصقات Stories الشهيرة إلى Reels والتي تشمل منزلقات Poll و Quiz و Emoji، وفي الآونة الأخيرة ، أطلق انستجرام قوالب ، والتي تمكن المستخدمين من إنشاء بكرة باستخدام أخرى كقالب. يقوم بتحميل العناصر النائبة للصوت والمقطع مسبقًا ، لذلك كل ما عليك فعله هو إضافة المقاطع الفريدة الخاصة بك وتقليمها.

وفي الوقت نفسه ، قدم إنستجرام ميزة التنبيه Amber التي ستساعد السلطات في تحديد مكان الأطفال المفقودين، فإذا تم تنشيط Amber Alert بواسطة تطبيق القانون وكنت في منطقة البحث المحددة ، فسيظهر التنبيه الآن في موجز انستجرام الخاص بك، وسيتضمن التنبيه تفاصيل مهمة عن الطفل مثل صورة ووصف وموقع الاختطاف وأي معلومات أخرى متاحة يمكن توفيرها، ويمكن للأشخاص أيضًا مشاركة التنبيه مع الأصدقاء لزيادة نشر الكلمة.

في الوقت الحالي، الميزة متاحة فقط في 25 دولة وتخطط الشركة لتوسيعها بشكل أكبر.