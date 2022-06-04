شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تكهنات بوضع آبل تحديثا رئيسيا متعدد المهام لجهاز iPad.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مؤتمر مطورى Apple Worldwide الأسبوع المقبل وكما هو الحال دائمًا فى الفترة التى تسبق الحدث بدأت الشائعات تتلاشى ووفقا لتقرير من بلومبيرج اقترح مارك جورمان أن Apple ستكشف عن بعض التحديثات الكبيرة لـ iPadOS 16، وفقا لتقرير engadged.

ولطالما حاولت Apple وضع جهاز iPad كـبديل عملى لجهاز كمبيوتر محمول ستؤدى تغييرات البرنامج على ما يبدو إلى دفع الجهاز أكثر في هذا الاتجاه.

وتقول مصادر Gurman أن iPadOS 16 سيحتوي على واجهة متعددة المهام مجددة ، بما في ذلك المزيد من خيارات تغيير الحجم، ويمكن للمستخدمين تشغيل التطبيقات فى وضع ملء الشاشة أو جنبًا إلى جنب في Split View، وتسمح لك وظيفة Slide Over بإحضار إصدار أضيق من تطبيق ثالث، ويبدو أن الإصدار التالي من iPadOS سيجعل من السهل التنقل بين التطبيقات ومعرفة التطبيقات التي فتحتها أيضًا.

ولإضافة الوقود إلى النار ، اكتشف المطور Steve Troughton-Smith الأسبوع الماضي رمزًا في WebKit يشير إلى أن Apple قد تسمح بنوافذ يمكن تغيير حجمها بحرية فى iPadOS

وستكون خيارات تعدد المهام المحسنة والتطبيقات التي يمكن تغيير حجمها موضع ترحيب كبير للعديد من المستخدمين، ولطالما كان الناس قادرين على استخدام لوحات المفاتيح مع iPad .

كما أضافت Apple دعمًا كاملاً للماوس ولوحة التتبع منذ عامين، ويبقى أن نرى ما إذا كانت تحديثات iPadOS التي تم طرحها ستساعد الجهاز بالفعل في أن يصبح قاتلاً للكمبيوتر المحمول ، لكن من الواضح أن Apple لم تتخل عن الفكرة.

كما ستلقى آبل فى افتتاح المؤتمر نظرة على الخطوة التالية لأنظمة تشغيل iPhone و Mac و Apple Watch وأفاد Gurman سابقًا أن iOS 16 سيقدم المزيد من ميزات تتبع الصحة، وترقية الإخطارات.