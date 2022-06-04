تثبيت تطبيق KDE Connect للربط بين أجهزة اندرويد والكمبيوتر

تطبيق KDE Connect هو واحد من أفضل التطبيقات لتطبيق فكرة الربط بين جهاز الكمبيوتر وهاتف اندرويد الخاص بك، التطبيق مميز جدًا ومنافس قوي لتطبيق Phone Link الخاص بمايكروسوفت، تطبيق KDE انطلق على نظام لينكس في بادئ الأمر ومنذ فترة قريبة أصبح متاحًا على ويندوز، وهو من تجربتي واحد من أفضل تطبيقات الربط بين جهاز الكمبيوتر وهواتف أندرويد، سواء كنت تستعمل نظام Linux او ويندوز على الكمبيوتر، تعالي لنتحدث عنه قليلًا وكيفية تثبيته لتستعمله.

مميزات تطبيق KDE Connect

تطبيق KDE Connect يتيح لك التحكم في هاتف اندرويد الخاص بك من خلال الكمبيوتر فيمكنك قراءة الإشعارات والرد عليها، كذلك الوصول الى الرسائل والمكالمات التي تصل على هاتفك، بالإضافة الى إمكانية التحكم في مستويات الصوت الخاصة بالهاتف، والعكس صحيح يمكنك استعمال الهاتف في التحكم في مستويات صوت الكمبيوتر والتحكم في الـMultimedia بسهولة، التطبيق يساعدك في مزامنة الهاتف بالكمبيوتر بشكل ممتاز كما أنه لا يحتاج الى اتصال سلكي، بل كل شيء يعمل عن طريق الـWifi، كما انك تستطيع استعمال الهاتف كـPointer لجهاز الكمبيوتر اثناء العروض التقديمية، فهذه نقطة أخرى مميزة

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المميزات في نقاط

مزامنة الحافظة Clipboard والنسخ واللصق مع جهاز الكمبيوتر من هاتف اندرويد

مشاركة الملفات والروابط بين جهازي اندرويد و ويندوز

الوصول الى اشعارات الهاتف واشعارات المكالمات والرسائل من خلال جهاز الكمبيوتر

استعمال الهاتف كـTouchpad للكمبيوتر للتحكم في الفأرة

التحكم في الوسائط على الكمبيوتر من خلال الهاتف والعكس

استعمال الواي فاي في الاتصال بدون الحاجة الى اتصال سلكي

كيفية تثبيت KDE Connect

تحميل التطبيق

تثبيت التطبيق

حمل التطبيق على الهاتف وعلى جهاز الكمبيوتر وقم بتشغيله

سيظهر لك هاتفك على التطبيق على جهاز كمبيوتر قم بالضغط عليه لبدأ الربط بين الجهازين

اضغط على زر Pair

سيظهر على هاتفك اشعار من التطبيق لتأكيد الربط بين الجهازين قم بالموافقة

هكذا تم ربط الكمبيوتر بهاتفك ويمكنك استعمال التطبيق

مقارنة بين KDE Connect و Phone Link

من ناحية KDE Connect

من ناحية تطبيق KDE فهو يتميز بإمكانية استعماله على نظامي ويندوز ولينكس في نفس الوقت، يعطيك كل الخواص التي تحتاجها من امكانية مزامنة الـClipboard وارسال الملفات بسهولة واستقبال الإشعارات، مع مزايا زائدة وهي القدرة على التحكم بجهاز الكمبيوتر من خلال الهاتف او العكس صحيح، مع مزايا العروض التقديمية، كل المزايا متاحة على أي جهاز اندرويد داعم للتطبيق.

من ناحية Phone Link

من ناحية Phone Link فهو بنفس مزايا KDE لكن لا تستطيع التحكم في الهاتف من خلال الكمبيوتر او العكس، فقط تستطيع التحكم في الوسائط المتعددة على الهاتف من خلال الكمبيوتر وتشغيل وايقاف البلوتوث و وضع عدم الإزعاج، في نفس الوقت بعض المزايا حصرية على أجهزة سامسونج وهواتف مايكروسوفت فقط، لكن هذا التطبيق مضمن في النظام الخاص بويندوز، وغير متاح على لينكس بشكل عام، لذلك يتفوق KDE عليه في الكثير من النقاط

الخلاصة

تطبيق KDE Connect منافس قوي لتطبيق Phone Link مع تفوقه في العديد من النقاط، لكن من رأيي ان كان هاتفك سامسونج فتطبيق Phone Link سيكون أفضل لك لأنه ليس تطبيق طرف ثالث في هذه الحالة، لكن استعمال KDE Connect ممتاز ويؤدي الغرض منه بشكل أكثر من مثالي، فجربه.