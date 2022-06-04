أبرز الفروقات بين “دوج كوين و بيتكوين”.. أيهما ستختار؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 01:13 مساءً - توقع الرئيس التنفيذي لشركة Ripple، براد غارلينغهاوس، انهيار العديد منها وأن يبقي “عشرات” العملات المشفرة فقط في المستقبل، وفقاً لما نقله موقع “فوربس”.

وتساءل غارلينغهاوس عن جدوى وجود أكثر من 19 ألف عملة مشفرة، وقارنها بعالم العملات الورقية والتي يوجد بها بحسب قوله نحو 180 عملة فقط.

وأضاف كبير مسؤولي الاستثمار في Guggenheim، سكوت مينيرد، مزيدًا من التشاؤم، عندما قال إن معظم العملات المشفرة “غير مرغوب فيها” واستثني عملتي بيتكوين وإيثريوم من تحليله.

تتنافس العديد من منصات البلوكتشين المختلفة من إيثيريوم إلى سولانا للحصول على حصة سوقية، ولكن يرى الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة FTX، بريت هاريسون، إن مئات من العملات المشفرة الموجودة حاليًا “لن تنجو”.

DOGE و BTC

في خضم كل تلك الهزات يبقى اسم عملة “الدوج كوين DOGE ” لامعاً، رغم انخفاضها بمعدل أسرع من العملات الأخرى وسط تراجع المستمر في سوق العملات المشفرة.

في 15 يناير/كانون الثاني 2022، وصلت عملة الدوج كوين DOGE ” المشفرة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 0.18 دولار، والذي كان أيضًا أعلى سعر له في عام 2022.

ومنذ ذلك الحين، أظهرت حركة هبوطية لتنخفض بنحو 50% منذ بداية العام وفقًا لتحليلات GlobalData.

بينما يتوسع مجتمع DOGE بسرعة، يُعزى معظم هذا التطور إلى الدعاية المبالغة وحديث وسائل التواصل الاجتماعي.

كان تأييد الملياردير والرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، كفيلًا لارتفاع سعر DOGE، وأعرب ماسك عن إعجابه بالعملة عدة مرات من خلال تويتر.

وفيما يلي أبرز الفروقات بين “دوج كوين و بيتكوين”:

سهولة التعدين

يعد تعدين عملة الدوج كوين أمرًا سهلًا وبسيطًا أي أن فك خوارزمياتها سهلة وغير معقّدة، حيث أن تعدين بلوك واحد يستغرق دقيقة واحدة.

بينما تعدين البيتكوين صعب ويملك خوارزميات معقّدة ناهيك عن المنافسة الشديدة وكثرة المعدّنين لها، حيث أن تعدين بلوك واحد يستغرق 10 دقائق.

السعر

سعر عملة Dogecoin رخيص جدًا، بالتالي سهولة الحصول عليها.

بينما سعر عملة البيتكوين مرتفع جدًا وغالبًا ما يكون غير مستقر في السوق، حيث أنه وصل إلى 40000 دولار امريكي للبتكوين الواحد!.

السرعة

بالمقارنة مع بيتكوين، فإن DOGE أكثر كفاءة في الدفع، حيث تستغرق علميات الدفع على بلوكتشين البيتكوين نحو 10 دقائق، بينما تستغرق DOGE دقيقة واحدة فقط.

يوجد تمييز ملحوظ آخر وهو عدم وجود حد أقصي لعدد عملات DOGE التي يمكن تعدينها، بينما يوجد للبيتكوين حد أقصى بنحو 21 مليون وحدة.

يمكن استخدام DOGE للمدفوعات والمشتريات، ولكنه ليس مخزنًا جيدًا للقيمة لأنه لا يوجد حد لعدد عملات DOGE التي يمكن إنشاؤها من خلال التعدين، مما يجعلها تضخمية للغاية.

ويعد هذا هو السبب في أن عددًا أقل من الشركات على مستوى العالم يقبل عملة DOGE للمدفوعات مقارنة بالعملات المشفرة الأخرى مثل بيتكوين وإيثيريوم.

على الرغم من استفادة DOGE من تأييد إيلون ماسك والمشاهير الآخرين، إلا أن شعبيتها وإعجابها قد لا تدوم طويلاً ما لم يتم القيام بشيء جذري لدعم هذه العملة المشفرة.