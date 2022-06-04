انهيار وتبخّر المليارات.. توقعات خطرة بشأن سوق العملات المشفّرة

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 01:13 مساءً - منذ 37 دقيقة

ازدهر سوق العملات المشفرة في الآونة الأخيرة، واستثتمر ملايين الناس في شراء هذه العملات. لكن لا يخفى على أحد، أن اي اضطراب في هذه الأسواق قد يؤدي الى خسارة أموال طائلة.

في هذا الاطار، توقع عاملون في سوق العملات المشفرة أن يشهد انهياراً وشيكاً يؤدي إلى تبخر مليارات الدولارات، واختفاء بعض العملات بشكل كامل من العالم، فيما شبّه البعض الانهيار المتوقع بما حدث في بدايات الظهور المبكر لسوق “الدوت كوم”.

ولفت تقرير نشرته شبكة “سي أن بي سي” الأميركية، الى انه يوجد حالياً أكثر من 19 ألف عملة مشفرة والعشرات من منصات “بلوك تشين” في العالم، وسط توقعات بأن تشهد السوق انهياراً في هذه الصناعة خلال السنوات القليلة المقبلة يؤدي إلى اختفاء بعض العملات وتراجع قيمة بعضها الآخر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “ريبيل” للمدفوعات عبر الحدود “براد جارلينجهاوس”، إنه من المحتمل أن تكون هناك “عشرات” من العملات المشفرة التي ستبقى في المستقبل، ما يعني أنه يتوقع اختفاء عدد كبير من العملات المشفرة الموجودة حالياً.

وأضاف جارلينجهاوس: “أعتقد أن هناك سؤالاً حول ما إذا كنا بحاجة إلى 19 ألف عملة جديدة اليوم أم لا”، وتابع: “في عالم العملات الورقية، ربما يوجد 180 عملة فقط”.

ويوجد أكثر من 19 ألف عملة مشفرة حالياً، والعشرات من منصات “بلوك تشين” التي تشكل التكنولوجيا الأساسية التي بنيت عليها العديد من هذه العملات المشفرة المختلفة.

وسلط الانهيار الأخير لما يسمى بـ(terraUSD) الخوارزمية والرمز الرقمي المرتبط به الضوء على آلاف العملات المشفرة الموجودة، وما إذا كانت ستنجو جميعاً، كما أرسل هذا الانهيار موجات صدمة عبر السوق.

أمّا الرئيس التنفيذي لمؤسسة “ويب ثري”، “برتراند بيريز”، فقال إن “أحد الآثار لما رأيناه الأسبوع الماضي في قضية Terra هو أننا في مرحلة يوجد فيها عدد كبير جداً من البلوك تشين، وعدد كبير جداً من الرموز المميزة. وهذا أمر محير للمستخدمين”، وأضاف: “هذا يجلب أيضاً بعض المخاطر للمستخدمين”.