ميزات جديدة لمقاطع “Reels”.. تعرّفوا اليها!

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 01:13 مساءً - تتواصل المنافسة المحتدمة بين شركة ميتا التي تضم فيسبوك وانستغرام ومنصة تيكتوك، وتتجلى هذه المنافسة في التسابق الى اضافة خاصيات وميزات جديدة تتعلق بمقاطع الفيديو القصيرة التي تعرف باسم “reels”.

في هذا الاطار، طرحت شركة ”ميتا“ أدوات جديدة وتحسينات إضافية لمقاطع الفيديو القصيرة، والمعروفة باسم ”Reels“، عبر منصتي ”فيسبوك“ و“إنستغرام“.

وأضافت الشركة العديد من الميزات الجديدة لمنصة ”إنستغرام“، ومنها السماح للمستخدم بـ“إضافة تعليق“ أو ”أصوات في الخلفية“ من أي مقطع فيديو آخر مدته 5 ثوان على الأقل.

كما أطلقت الشركة أيضا عددًا من القوالب (Templates) الجديدة، وهي أداة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو باستخدام نفس ميزات وأدوات آخر ”Reels“ تم مشاهدته.

وباستخدام تلك القوالب، يمكن للأشخاص استخدام وسحب تسلسل الصوت والمقطع، الأمر الذي يساعدهم في النهاية على ”إعادة إنشاء تنسيقات أكثر تعقيدا“ بمجرد إضافة المحتوى الخاص بهم وقص مقاطعهم. ويعتبر ذلك أيضا طريقة أبسط لبدء إنشاء مقطع فيديو.

أما عن ”فيسبوك“، فقد شهدت خاصية ”Reels العديد من الميزات والتحسينات أيضا، أبرزها ميزة ”Sound Sync“، وهي أداة تعمل تلقائيا على ”مزامنة“ مقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدمين مع المسار المفضل.

وكانت مزامنة الفيديو مع الأصوات هي السمة المميزة لـ“تيك توك“ للفيديو قصير الشكل، وهي تقنية توسعت بها الشركة الصينية على مر السنين بمزيد من التأثيرات الإبداعية المتعلقة بالموسيقى، مثل تلك التي تشمل التصورات والرسوم المتحركة والتفاعلية.

وعلى غرار ”إنستغرام“، سيتمكن مستخدمو ”فيسبوك“ أيضا من إضافة تعليقات صوتية إلى مقاطع الفيديو ”Reels“ الخاصة بهم.

الى ذلك، خصصت الشركة بعض الميزات للمبدعين المحترفين، مثل ”أدوات قص الفيديو“ على سطح المكتب، حيث تسهل الميزة عليهم نشر مقاطع الفيديو الطويلة أو المسجلة أو حتى المباشرة.

وقالت شركة ”ميتا“ إن المستخدم سيتمكن الآن أيضا من تحويل المحتوى الخاص به إلى مقاطع ”Reels“ باستخدام ”Creator Studio“، موضحة أنه من خلال تلك الميزة، سيستطيع صانعو محتوى ألعاب الفيديو الحصول على أدوات تتيح لهم إنشاء مقاطع ”Reels“ رأسية الشكل مباشرة من المحتوى المباشر الخاص بهم.

وأعلنت ”ميتا“ أنه يمكن لصانعي المحتوى أيضا إنشاء وتحرير وجدولة ”Facebook Reels“ من سطح المكتب أو نظامي تشغيل ”iOS“ و“أندرويد“.

كذلك، أوضحت الشركة أنها ”ستدفع للمبدعين“ مقابل مقاطع فيديو ”Reels“ المقترحة على خلاصات المستخدمين على مستوى العالم، وذلك بهدف مساعدة المبدعين للوصول إلى نطاقات أوسع.

بالاضافة الى ذلك، يأتي التحديث الأكبر من ”ميتا“ في السماح للمستخدمين بدءا من اليوم من إنشاء مقاطع ”Reels“ تصل إلى 90 ثانية، أي أعلى من الحد السابق البالغ 60 ثانية.