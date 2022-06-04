الصين تطلق غدا مركبة مأهولة جديدة لبناء محطتها الفضائية

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 01:13 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية، إطلاق المركبة الفضائية المأهولة شنتشو-14 غدا الأحد من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية، لإرسال 3 رواد فضاء إلى مجمع محطتها الفضائية لمهمة تستمر 6 أشهر.

وقال لين شي تشيانغ نائب مدير الوكالة، خلال مؤتمر صحفي وفقا لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، إن المهمة ستقوم ببناء محطة الفضاء لتحويلها إلى مختبر فضائي وطني، وأضاف أن طاقم شنتشو-14 سيدخل وحدتي المختبر للمرة الأولى، وسيساعد في جعل البيئة مناسبة لبقائه، كما سيفتح ويُركّب عشرات خزانات التجارب العلمية في الوحدتين.

وأشار إلى إجراء عمليات تفتيش جيد لجودة كل من المركبة الفضائية شنتشو-14، والصاروخ الحامل لونغ مارش-2 إف، لافتاً إلى أن الطاقم في حالة جيدة، بينما تعمل مرافق النظام الأرضية بشكل مستقر.. مؤكدا أن جميع أعمال الاستعداد للإطلاق اكتملت بشكل أساسي.