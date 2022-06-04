شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: غدا.. الصين تطلق مركبة مأهولة جديدة لبناء محطتها الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية، اليوم السبت، إطلاق المركبة الفضائية المأهولة شنتشو-14 غدا الأحد من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية، لإرسال 3 رواد فضاء إلى مجمع محطتها الفضائية لمهمة تستمر 6 أشهر.

وقال لين شي تشيانغ نائب مدير الوكالة، خلال مؤتمر صحفى وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، إن المهمة ستقوم ببناء محطة الفضاء لتحويلها إلى مختبر فضائي وطني، وأضاف أن طاقم شنتشو-14 سيدخل وحدتي المختبر للمرة الأولى، وسيساعد في جعل البيئة مناسبة لبقائه، كما سيفتح ويُركّب عشرات خزانات التجارب العلمية في الوحدتين.

وأشار إلى إجراء عمليات تفتيش جيد لجودة كل من المركبة الفضائية شنتشو-14، والصاروخ الحامل لونغ مارش-2 إف، لافتاً إلى أن الطاقم في حالة جيدة، بينما تعمل مرافق النظام الأرضية بشكل مستقر.. مؤكدا أن جميع أعمال الاستعداد للإطلاق اكتملت بشكل أساسي.