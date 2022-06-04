شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 طرق لحماية جهاز أيفون من التعرض للقرصنة والاختراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوجد بعض البرامج الضارة والتطبيقات المخادعة التي يتم تنزيلها من App Store وتنتج الهجمات المستهدفة على جهاز معين، والتي يمكن بها سرقة معلوماتك على أيفون بطرق لا تعد ولا تحصى، وتحدث القرصنة عندما يتمكن شخص آخر من الوصول إلى معلومات خاصة على جهازك أو يتحكم فيها دون موافقتك، لذلك نقدم لك بعض الطرق التي ستحمي جهازك من التعرض للاختراق وفقًا لما ذكره موقع "business insider".

1. تجنب الضغط فوق الروابط المشبوهة يمكن اختراق جهاز أيفون عن طريق الضغط فوق موقع ويب أو رابط مشبوه، وإذا كان موقع الويب يبدو وكأنه "متوقف"، فتحقق من الشعارات أو التهجئة أو عنوان URL.

حاول تجنب الاتصال بشبكة Wi-Fi عامة خالية من كلمة المرور، مما يتيح إمكانية وصول المتسلل إلى حركة المرور غير المشفرة على جهازك أو إعادة توجيهك إلى موقع احتيالي للوصول إلى بيانات اعتماد تسجيل الدخول.

2. لا تقم بتنزيل التطبيقات المشبوهة توجد أجهزة أبل في نظام بيئي رقمي مغلق ومراقب بدرجة أكبر عند مقارنتها بأجهزة أندرويد، هذا يجعلها عادة أكثر أمانًا مثل تطبيقات شاشات أبل، ومع ذلك، فإن العملية ليست مضادة للرصاص.

يقول Ning Zhang، الذي يقود مختبر أمان الكمبيوتر والخصوصية في جامعة واشنطن في سانت لويس، إنه يجب الانتباه إلى التطبيقات التي تطلب معلومات أكثر مما يحتاجون إليه للعمل، فعلى سبيل المثال، إذا قمت بتنزيل تطبيق خلفية أو مصباح يدوي ويطلب موقعك أو قائمة جهات الاتصال أو الكاميرا أو الميكروفون، فهذه علامة حمراء، من المحتمل أن يخدعك المطورون لتقديم هذه المعلومات حتى يمكن بيعها.

يقول Zhang: "سأكون متشككًا بعض الشيء حيال ذلك وأفكر فيما إذا كنت أرغب حقًا في تطبيق الخلفية هذا"، مضيفا "توخي اليقظة، حتى مع التطبيقات الرسمية، أمر مفيد.. إذا كنا قادرين على القيام بذلك، أعتقد أنه بالنسبة للشخص العادي، يجب أن تكون آمنًا إلى حد ما."

3. استخدم كلمة مرور قوية إذا قمت بنسخ هاتفك احتياطيًا في iCloud، فتأكد من وجود كلمة مرور قوية. إذا حصل شخص ما على كلمة مرورك، فلن يحتاج حتى إلى اختراق هاتفك لأنه يمكنه تنزيل نسخة احتياطية من السحابة.

يعد تشغيل المصادقة الثنائية من أبل طريقة جيدة أخرى للبقاء آمنًا ويمكن أن تمنع اختراق حساب iCloud (معرف Apple) من خلال طلب خطوة أخرى من التحقق.

يقول فياس سيكار، أستاذ الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر في جامعة كارنيجي ميلون، إن البقاء في أمان هو كل شيء عن "الصحة الرقمية الجيدة".

قال سيكار: "ثبّت تطبيقات من مصادر جديرة بالثقة، وما لم تكن تعرف ما تفعله، فربما لا تريد كسر حماية هاتفك"، مضيفا "كن حذرًا. لا تنقر على المرفقات التي لا تريد فتحها وابق هاتفك محدثًا."

5. احترس من الهجمات المستهدفة يقول ماثيو جرين، الأستاذ المساعد في معهد جونز هوبكنز لأمن الإنترنت، إن الشخص العادي ربما لن يتم تمييزه واستهدافه عن بعد من قبل المتسللين لأنه مكلف، لكن أحيانًا يكلف الملايين بسبب اختراق الهواتف الجديدة.

4. حافظ على أيفون محدثًايُنصح عمومًا بتحديث أجهزتك باستمرار مع تصحيحات الأمان، وهذا أيضًا ينطبق على تحديثات برامج iOS، وتتضمن التحديثات إصلاحات لنقاط الضعف التي قد تفتح أيفون أمام المتسللين.

كما أن الصحفيون والنشطاء هم الأكثر عرضة لخطر هذا النوع من الاختراق، ويعمل أحد أشكال الاختراق المستهدف على النحو التالي: يستغل المتسللون عيوبًا غير معروفة في iOS pro.