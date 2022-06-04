كلوب هاوس” يغيّر استراتيجية العمل

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 10:09 صباحاً - منذ ساعتين

يسعى تطبيق “كلوب هاوس” الى تغيير استراتيجية العمل واعادة هيكلة اوسع من خلال عدد من الإجراءات.

في هذا الاطار، سرّح التطبيق الصوتي الاجتماعي الذي حقق نجاحاً كبيراً خلال الأيام الأولى للوباء، العديد من الموظفين هذا الأسبوع، وفقاً لأشخاص مطلعين على تخفيضات القوة العاملة. ويعد تسريح العمال جزءاً من إعادة هيكلة أوسع وإعادة التفكير في استراتيجية التطبيق الصوتي.

واختار بعض الموظفين المغادرة من أنفسهم لأنَّ الشركة قلّصت بعض مجالات البرمجة التي كانت تركّز عليها من قبل، مثل الرياضة والأخبار والدولية، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنَّ المناقشات كانت خاصة.

في السياق، قال متحدث باسم “كلوب هاوس” في بيان عبر البريد الإلكتروني: “تم إلغاء عدد قليل من الوظائف كجزء من تبسيط فريقنا، كما قرر عدد قليل من الأفراد السعي وراء فرص جديدة.. نحن نواصل التوظيف للعديد من الأدوار في مجالات الهندسة والمنتجات والتصميم”.

وأضاف: “ما كان يستطيع (كلوب هاوس) أن يكون في المكان الذي هو عليه اليوم لولا هؤلاء الموهوبون.. نحن ممتنون للغاية لكل ما فعلوه، ونعلم أنَّهم سيفعلون أشياء عظيمة في المستقبل”.

وقفز تقييم التطبيق إلى 4 مليارات دولار بعد إطلاقه في عام 2020، فقد لجأ الأشخاص أثناء الإغلاق في جميع أنحاء العالم إلى الخدمة للاستماع والدردشة مع الآخرين عبر الإنترنت. وواصلت الشركة إطلاق ميزات جديدة، مثل الوضع الداكن، مما يجعل التطبيق أسهل للعين. كما اختبر أيضاً الألعاب داخل التطبيق. شارك الرئيس التنفيذي بول دافيسون آخر إحصائيات الاستخدام المشتركة في نوفمبر 2021. وقال لشبكة “سي إن بي سي” إنَّ عدد الغرف التي تم إنشاؤها كل يوم قد زاد من 300 ألف في الصيف الماضي إلى حوالي 700000 في الخريف.

هذا وألهم التطبيق المنتجات المنافسة في شركات التكنولوجيا الأخرى، ومع ذلك؛ غادر منشئو المحتوى البارزون المنصة. كما أنَّ “ذا لولابي كلوب” (The Lullaby Club)، الذي سلطت العديد من المنشورات الضوء عليه باعتباره نجاحاً مبكراً؛ يقدّم الآن عرضه على التطبيق الصوتي اللحظي الجديد “Amp” من “أمازون”.