شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي.. كيفية تغيير صورة الملف الشخصي فى Apple ID والان مع تفاصيل الخبر
تظل الخطوات كما هي بالنسبة لأجهزة iPhone و iPad ، ولكن هناك خطوات تظل كما هي بالنسبة لأجهزة iPhone و iPad ، ولكن هناك تعديل عند تغيير صورة الملف الشخصي على جهاز Mac.
1. اضغط على الإعدادات
2. اضغط على اسمك
3. اضغط على تحرير في الصورة التي ظهرت على الشاشة
4. انقر فوق "التقاط صورة" إذا كنت تريد التقاط صورة شخصية ، ثم انقر فوق "اختيار صورة" لتحديد أي صورة من تطبيق "الصور" أو "تصفح" لتحديد الصور من "الملفات". اضبط الصورة حسب تفضيلاتك.
5. اضغط على اختيار.
1. انقر فوق قائمة Apple.
2. اضغط على تفضيلات النظام.
3. حرك مؤشر الماوس فوق صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليسرى العلوية من الشاشة
4. انقر فوق تحرير.
5. اضغط على افتراضي لتحديد الصور المحملة مسبقًا. يمكنك التقاط صورة سيلفي من خلال النقر على الكاميرا. يمكنك تصفح الصور بالنقر فوق الصور أو التقاط صورة ذاتية عبر تطبيق Photo Booth
6. انقر فوق حفظ.