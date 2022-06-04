شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي.. كيفية تغيير صورة الملف الشخصي فى Apple ID والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تشعر بالملل من استخدام نفس صورة نفسك في Apple ID الخاص بك؟ ليس عليك الالتزام بالصورة نفسها التي استخدمتها أثناء إعداد ملفك الشخصي، حيث يمكنك تغيير مظهر صورة ملف تعريف Apple ID الخاص بك وقتما تشاء، وبعد كل شيء ، يحدث أن يظهر في تطبيق الإعدادات ومنتجات أبل ومتجر التطبيقات وغيرها، حيث يمكنك تغيير صورة ملف التعريف لجميع أجهزة Apple الخاصة بك تقريبًا حيث يتم عرضها.

تظل الخطوات كما هي بالنسبة لأجهزة iPhone و iPad ، ولكن هناك خطوات تظل كما هي بالنسبة لأجهزة iPhone و iPad ، ولكن هناك تعديل عند تغيير صورة الملف الشخصي على جهاز Mac.

1. اضغط على الإعدادات

2. اضغط على اسمك

3. اضغط على تحرير في الصورة التي ظهرت على الشاشة

4. انقر فوق "التقاط صورة" إذا كنت تريد التقاط صورة شخصية ، ثم انقر فوق "اختيار صورة" لتحديد أي صورة من تطبيق "الصور" أو "تصفح" لتحديد الصور من "الملفات". اضبط الصورة حسب تفضيلاتك.

5. اضغط على اختيار.

كيفية تغيير صورة ملف تعريف Apple ID الخاص بك على Mac. 1. انقر فوق قائمة Apple.

2. اضغط على تفضيلات النظام.

3. حرك مؤشر الماوس فوق صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليسرى العلوية من الشاشة

4. انقر فوق تحرير.

5. اضغط على افتراضي لتحديد الصور المحملة مسبقًا. يمكنك التقاط صورة سيلفي من خلال النقر على الكاميرا. يمكنك تصفح الصور بالنقر فوق الصور أو التقاط صورة ذاتية عبر تطبيق Photo Booth

6. انقر فوق حفظ.