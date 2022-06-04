شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة الفضاء جونو تحلق على ارتفاع 2000 ميل فقط فوق قمم سحابة المشترى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وكالة ناسا مقطعًا جديدًا لمركبتها الفضائية جونو Juno وهي تطير فوق سحب المشتري أثناء تحليقها مرة أخرى على الكوكب، وتُظهر اللقطات الجديدة، التي التقطتها جونو أثناء تحليقها رقم 41 من كوكب المشتري، كيف سيكون شكل الركوب مع المركبة الفضائية.

وفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه في أقرب نقطة له، كان جونو يزيد قليلاً عن 2050 ميلاً (3300 كيلومتر) فوق قمم السحابة الملونة لكوكب المشتري، وكان يسافر حوالي 131000 ميل في الساعة (210،000 كيلومتر في الساعة) بالنسبة إلى الكوكب.

وقالت ناسا في بيان: "ابتكر العالم أندريا لاك هذا التسلسل المتحرك باستخدام بيانات صورة JunoCam الخام"، وهذه الصور الأولية متاحة للجمهور على صفحة ويب Mission Juno التابعة لناسا.

وقالت وكالة الفضاء أيضًا إنه خلال رحلة الطيران، كان جونو أقرب إلى كوكب المشتري بأكثر من 10 مرات من الأقمار الصناعية الموجودة في المدار المتزامن مع الأرض.

كانت تسافر بسرعة تزيد خمس مرات عن سرعة بعثات أبولو في الستينيات والسبعينيات عندما غادرت الأرض متوجهة إلى القمر.

وتعد جونو هي مركبة فضائية تعمل بالطاقة الشمسية وتمتد على عرض ملعب كرة السلة وتقوم بمدارات طويلة ومتحركة حول كوكب المشتري.

وكان أطلق جونو من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا منذ أكثر من عقد في 5 أغسطس 2011 لدراسة كوكب المشتري من مداره، وستواصل جونو تحقيقاتها في أكبر كوكب في المجموعة الشمسية حتى سبتمبر 2025، أو حتى نهاية حياة المركبة الفضائية.