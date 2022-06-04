شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. طريقة منع الغرباء من مراستلك على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر رسالة مباشرة من شخص لا تتابعه على انستجرام أو ليس في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك في قسم طلبات الرسائل، حيث يجب قبول طلبات الرسائل قبل ظهورها في قائمة الدردشة الخاصة بك.

من ناحية أخرى ، تنتقل الرسائل الواردة من الأشخاص الذين تتابعهم على انستجرام مباشرة إلى قائمة الدردشة الخاصة بك.

وقد قدم انستجرام ميزة حظر الرسائل لمنع الأطراف غير المعروفة من إرسال رسائل إلى مستخدمين آخرين، وغالبًا ما يرسل الملاحقون المحتملون رسائل صريحة أو مهينة أو يتفاعلون مع القصص لمضايقة المستخدمين ، وهذه المشكلة موجودة منذ فترة طويلة. تظهر رسائلهم في قسم طلبات الرسائل بتطبيق انستجرام.

1. افتح تطبيق انستجرام.

2. انتقل إلى ملف التعريف الخاص بك.

3. اضغط على ثلاثة خطوط أفقية في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

4. اذهب للاعدادات.

5. اضغط على خيار الخصوصية.

6. انتقل إلى خيار الرسائل ضمن علامة التبويب التفاعلات.

7. اضغط على الآخرين على انستجرام ضمن علامة تبويب الأشخاص الآخرين.

8. تحقق من خيار عدم تلقي الطلبات ضمن علامة التبويب تسليم الطلبات.

وبينما يتجاهل معظم المستخدمين طلبات الرسائل ، فإن رؤية تعليق مسيء أو مزعج بين الحين والآخر قد يكون أمرًا مزعجًا، وهذا هو المكان الذي تأتي فيه ميزة الحظر لأنها تعالج المشكلة عن طريق قصر الرسائل المباشرة على الأشخاص الذين تتابعهم. يُمنع الآخرون على الفور من إرسال أي رسائل ، سواء كانت تعليقًا وديًا على قصتك أو ملاحظة مضايقة.