تكنولوجيا: متى تصل لعبة Spider-Man إلى الكمبيوتر الشخصى؟

القاهرة - سامية سيد - تعد لعبة Marvel الشهيرة Spider-Man Remastered قادمة إلى الكمبيوتر الشخصي وسيتم إطلاقها في 12 أغسطس 2022، حيث تم تطوير Marvel's Spider-Man بواسطة Insomniac Studios بالشراكة مع Marvel وتم إطلاقها حصريًا على PS4 في عام 2018، وتم إعادة صياغة اللعبة في 2020 لجهاز PS5 إلى جانب Marvel's Spider-Man: Miles Morales. لذلك ، سيحصل لاعبو الكمبيوتر الشخصي على الإصدار المعاد تشكيله من اللعبة في 12 أغسطس.

أما لعبة Spider-Man الأخرى التي تم تأكيد وصولها إلى الكمبيوتر الشخصي هي Marvel’s Spider-Man: Miles Morales، وعلى الرغم من أنه ليس لدينا تاريخ إصدار ، إلا أنه سيتم إطلاق اللعبة على منصة الكمبيوتر الشخصي في وقت ما خلال فصل الخريف من هذا العام، وتم الإعلان عن هذه الإعلانات خلال حدث PlayStation State of Play الخاص بشركة Sony.

وبالنسبة لما سيحصل عليه لاعبو الكمبيوتر الشخصي ، سيأتي محتوى Marvel's Spider-Man Remastered للكمبيوتر الشخصي مع القصة الرئيسية الكاملة بالإضافة إلى محتوى Marvel's Spider-Man: The City That Never Sleeps، ويضيف DLC ثلاثة فصول قصة أخرى مع بعض المهام والتحديات الإضافية هنا هو إعلان إطلاق الكمبيوتر للعبة.

ولم يتم الكشف عن المواصفات الفنية للعبة للكمبيوتر الشخصي بعد ، ولكن وفقًا لـ Ryan Schneider ، رئيس استراتيجية الامتياز وعلاقات الاستوديو ، Insomniac Games: "انتظر حتى تضع يديك على العصي ... أو الماوس ولوحة المفاتيح (تم تأكيد الميزة)! بالطبع ، يمكنك الاعتماد على ميزات إضافية خاصة بجهاز الكمبيوتر مثل إعدادات التجسيد القابلة للتعديل وانعكاسات تتبع الأشعة ، مع المزيد من الميزات والتفاصيل التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا ".