شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت: لن نعارض جهود تشكيل نقابات الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس شركة مايكروسوفت إن الشركة لن تقاوم جهود النقابات من موظفيها، كما قال رئيسها براد سميث في إشارة إلى تزايد تقبلها في قطاع التكنولوجيا الذي ظل لفترة طويلة غير مهتم بالعمل المنظم، وقال سميث في إحدى المدونات إن مايكروسوفت تعترف بالحق القانوني للموظفين في اختيار تشكيل نقابة أو الانضمام إليها ، على الرغم من أنهم "لن يحتاجوا أبدًا إلى التنظيم لإجراء حوار" مع القادة.

ويأتي هذا التعليق على خلفية التحركات الأخيرة من الموظفين في العديد من شركات التكنولوجيا، وفي الشهر الماضي ، صوتت مجموعة صغيرة من العاملين في قسم من Activision Blizzard ، صانع ألعاب الفيديو "Call of Duty" ، الذي تستحوذ عليه شركة Microsoft ، لصالح إنشاء نقابات.

ورداً على ذلك ، قالت Activision إنها تعتقد أن 19 موظفًا يجب ألا يكونوا قادرين على اتخاذ قرار يؤثر على مجموعة أكبر من موظفيها، ولطالما عارض موقع Amazon جهود إنشاء النقابات من قبل موظفي المستودعات التابع لها واتُهم الشهر الماضي بتهديد الموظفين بسبب تصويت النقابة، وقال سميث: "أدت حملات النقابات الأخيرة في جميع أنحاء البلاد - بما في ذلك قطاع التكنولوجيا - إلى استنتاج مفاده أن هذه القضايا ستتطرق حتماً إلى المزيد من الشركات ، بما في ذلك أعمالنا على الأرجح".

وأضاف أن مايكروسوفت لا تعتقد أن الموظفين أو أصحاب المصلحة الآخرين سيستفيدون من مقاومة الجهود القانونية للمشاركة في أنشطة مثل النقابات.