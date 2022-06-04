شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن لعب Apex Legends على الهاتف المحمول؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد Apex Legends Mobile ، اللعبة متعددة اللاعبين المنتظرة من EA متاحة للتنزيل على منصات iOS و أندرويد، حيث أن Apex Legends هي واحدة من أكثر الألعاب المجانية شعبية والتي تضم ملايين اللاعبين في جميع أنحاء العالم ، كل يوم. في وقت سابق ، كانت اللعبة متاحة فقط لمستخدمي أندرويد ولكن الآن يمكن تنزيلها من كل من متجر Google Play ومتجر Apple App Store على هواتف iPhone و أندرويد المتوافقة.





ما هي المواصفات المطلوبة لتنزيل Apex Legends Mobile على هواتف أندرويد؟- أندرويد 6.0 أو أحدث

- وحدة المعالجة المركزية: Snapdragon 435 أو Hisilicon Kirin 650 أو Mediatek Helio P20 أو Exynos 7420

- ذاكرة وصول عشوائي لا تقل عن 3 جيجا بايت

- مساحة تخزين لا تقل عن 4 جيجابايت

-أحجام الشاشة: N / L / XL





ما هي المواصفات المطلوبة لتنزيل Apex Legends Mobile على iPhone؟-هاتف iPhone 6S أو أحدث

- إصدار نظام التشغيل: 11.0 أو أحدث

- وحدة المعالجة المركزية: A9

- ما لا يقل عن 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي

- مساحة تخزين لا تقل عن 4 جيجا بايت





كيف يمكنني تنزيل Apex Legends على الهاتف المحمول؟Apex Legends متاح الآن للتنزيل عبر متجر تطبيقات Apple ومتجر Google Play. لتنزيل Apex Legends ، يلزمك فتح متجر التطبيقات المعني وإدخال اسم اللعبة في شريط البحث. كعنوان للعبة ، انقر على الزر "تثبيت" أو "الحصول".





هل Apex mobile موجود في متجر التطبيقات؟يتوفر Apex Legends Mobile في جميع أنحاء العالم على كل من متجر تطبيقات Apple ومتجر Google Play.





هل يمكن تشغيل Apex Legends Mobile على ذاكرة وصول عشوائي سعتها 2 جيجابايت؟لتشغيل Apex Legends Mobile على جهاز iOS الخاص بك ، يجب أن يكون لديك ذاكرة وصول عشوائي لا تقل عن 2 جيجابايت. الحد الأدنى لمتطلبات ذاكرة الوصول العشوائي لجهاز أندرويد هو 3 جيجابايت.





هل يمكن لهاتفي تشغيل Apex Legends Mobile؟أجهزة أندرويد التي تعمل بنظام أندرويد 6.0 والإصدارات الأحدث قادرة على تشغيل لعبة Apex Legends Mobile.





كم جيجا بايت هي Apex Legends Mobile؟يبلغ حجم Apex Legends Mobile حوالي 3.5 جيجابايت.