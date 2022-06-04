شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تضيف أدوات تحرير جديدة إلى Reels على انستجرام وفيسبوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضيف Meta عددًا كبيرًا من الأدوات الجديدة إلى Reels لأنها تحاول مواكبة TikTok، وتتضمن التحديثات ميزات تحرير جديدة وتحميلات أطول والقدرة على دفع البكرات إلى موجزات Facebook.

وتأتى التغييرات كما جعلت Meta المنافسة مع TikTokواحدة من أهم أولوياتها، وقال مارك زوكربيرج إن جذب المستخدمين الأصغر سنًا الذين يقضون بشكل متزايد وقتهم على TikTok ،وستكون هذه البكرات "مهمة بالنسبة لمنتجاتنا مثل القصص.

وتمشيا مع هذا الموضوع ، تحصل Reels على Instagram على العديد من الميزات التى لطالما كانت شائعة فى Stories ، بما في ذلك الاستطلاعات والرموز التعبيرية وملصقات الاختبار ، والتي ساعدت فى تعزيز التفاعل مع Stories على مر السنين.

ويضيف التطبيق أيضًا أدوات تحرير جديدة من شأنها أن تمنح المبدعين مزيدًا من المرونة فى أنواع مقاطع الفيديو التى يمكنهم إنشاؤها فى تطبيق Instagram، والجدير بالذكر أن المبدعين سيكونون قادرين على استيراد الصوت الخاص بهم ، حتى يتمكنوا من إضافة أصوات من مقاطع الفيديو الموجودة في Camera Roll إلى Reels الخاصة بهم ، كما يضيف Instagram قوالب لتسهيل التعرف على مقاطع الفيديو الخاصة بالمبدعين الآخرين.

وأخيرًا يقوم التطبيق بتوسيع الحد الأقصى لطول Reels إلى 90 ثانية ، وهو قريب من ملف10 دقائق مقاطع الفيديو التى أعلنت عنها TikTok مؤخرًا ، لكنها تمثل ارتفاعًا كبيرًا عن الحد السابق البالغ 60 ثانية.

وتقوم Meta بتحديث Reels على Facebook أيضًا، وتضيف الشركة أدوات تحرير منفصلة لسطح المكتب ، بما في ذلك ميزات مقاطع الفيديو بحيث يمكن للمبدعين بسهولة الحصول على أجزاء من مقاطع الفيديو الحية ومقاطع الفيديو الأطول وتحويلها إلى بكرات.

ويحصل Facebook أيضًا على أدوات جديدة للجدولة والصوت لنشر البكرات وتحريرها بسهولة أكبر من سطح المكتب.

وأخيرًا ، سيبدأ Facebook في دفع المزيد من البكرات "المقترحة" إلى خلاصات المستخدمين، وستظهر البكرات في كثير من الأحيان على Facebook ، على غرار الطريقة التى استحوذت بها Reels ببطء على موجز Instagram فى الأشهر الأخيرة، وستحث الشركة أيضًا منشئى Instagram على البدء فى نشر Reels على Facebook.