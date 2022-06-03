شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التجارب العلمية الروسية فى الفضاء قد تسفر عن معجون أسنان يستعيد ميناها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الأخصائيون الروس في يونيو الجاري دراسات متعلقة بابتكار معجون مستخدم لاستعادة مينا الأسنان، وتجري تلك الدراسات بناء على نتائج التجربة التي أجريت على متن المحطة الفضائية الدولية، وفي حال نجاح الدراسات سيكون المعجون جاهزا لاختبارات سريرية.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أعلن ذلك المدير الشريك لمؤسسة 3D Bioprinting Solutions الروسية، يوسف خسواني، الذي قال:" نجري الآن اختبارات من شأنها التأكد من عدم تغير مواصفات المادة التي دخلت مكوّنات معجون الأسنان مع مرور الوقت، بما في ذلك مع ارتفاع درجة الحرارة. وفي حال نجاح الدراسات سننتقل إلى اختبارات سريرية".

وبحسب خسواني فإن المواد المستخدمة في معجون الأسنان تعتبر ابتكارا مشتركا لشركة 3D Bioprinting Solutions ومعهد " بايكوف" الروسي للتعدين.

وربما لن تسفر الدراسات عن ظهور معجون أسنان فحسب بل ومواد أخرى ستستخدم لعلاج الأسنان.