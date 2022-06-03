شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Blue Origin تطلق مركبتها الفضائية في رحلة سياحية قريبًا والان مع تفاصيل الخبر
ووفقًا لما ذكره موقع "RT"، أضاف البيان، "كنا قد خططنا لإطلاق هذه المركبة في 20 مايو الماضي لكن الخطة تغيرت قبل يومين من موعد الإطلاق بعد أن اكتشف خبراؤنا مشكلات في إحدى النسخ الاحتياطية لأنظمة تشغيل المركبة، واضطروا لتأجيل الرحلة كإجراء احترازي".
وأشار البيان إلى أن الرحلة المقبلة ستكون الرحلة الخامسة لمركبة New Shepard والتي تقل سياحا إلى مدارات الأرض على ارتفاع 100 كلم، وكانت قد نفذت هذه المركبة رحلة سياحية في مارس الفائت، و3 رحلات أخرى في يوليو وأكتوبر وديسمبر العام الماضي.
وتبعًا للمعلومات المتوفرة فإن المركبة ستحمل في رحلتها القادمة كلا من: المستثمر، إيفان ديك، ورجال الأعمال والمغامرين، هاميش هاردينغ، وجيسون روبنسون، وفيكتور فيسكوفو، والموظفة السابقة في ناسا كاتيا إتشاساريتا، والمهندس البرازيلي فيكتور كوريا إسبانيا، وإذا سارت الأمور وفقا لخطط Blue Origin فإن إتشاساريتا البالغة من العمر 26 عاما ستكون أصغر أمريكية تذهب إلى الفضاء.