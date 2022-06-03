تفكيك نظام تجسّس يستهدف الهواتف الذكية في أوروبا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يونيو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أفادت وكالة الشرطة الأوروبيّة “يوروبول” الأربعاء، عن تفكيكها نظام “فلوبوت” للتجسّس المستخدم على نطاقٍ واسع لاختراق الهواتف المحمولة بهدف سرقة معلومات حسّاسة، أو كلمات مرور أو أرقام حسابات مصرفيّة.

وأعلنت “يوروبول” في بيان أنّ “فلوبوت تسبّب في حوادث كبيرة في إسبانيا وفنلندا وكان أحد أكثر البرمجيات الخبيثة شيوعاً”.

ولم تحدّد الوكالة طريقة تعطيلها البرنامج، تجنباً لكشف معلومات عن التقنيات المتبعة، لكنها قالت في تصريح لوكالة “فرانس برس”: “لم تنطوِ العمليّة على تفكيك أي بنى تحتيّة بل نفّذت بوسيلة أخرى”.

وانتشر “فلوبوت” عام 2020 كـ”النار في الهشيم” بفضل قدرته على الوصول إلى قائمة الاتصالات في الهاتف المخترق واستخدام الأرقام لمهاجمة أجهزة جديدة.

ويخترق البرنامج الهواتف العاملة بنظام “أندرويد” عبر رسالة نصيّة تتضمّن رابطاً يقود المستخدم إلى تحميل تطبيقٍ يستخدمه القراصنة لسرقة المعلومات الشخصيّة والماليّة.

كما ألحق برنامج “فلوبوت” نهاية عام 2020، أضراراً بعدد كبير من الأجهزة حول العالم، خصوصاً في إسبانيا وفنلندا.

وكانت الشرطة الهولندية، التي عطّلت البنية التحتية لـ”فلوبوت” بعد تحقيق دولي أجرته 11 دولة، بينها الولايات المتحدة وأستراليا ودول أوروبيّة عدّة، قالت في مايو الماضي إن البرنامج “خبيث متطوّر قادر على التسبب بكثير من المشاكل”.

وأضافت: “فصلنا 10 آلاف ضحيّة عن شبكة (فلوبوت) واعترضنا أكثر من 6.5 مليون رسالة نصيّة خبيثة”، ولا تزال الشرطة تحاول كشف هوية المسؤولين عن عملية الاحتيال.