آبل تبدأ حملة لجعل “آيباد” أشبه بجهاز حاسب محمول

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يونيو 2022 07:09 مساءً - تخطط شركة آبل للإعلان عن تغييرات مهمة في نظام تشغيل أجهزة آيباد في الأسبوع المقبل في مؤتمرها السنوي للمطورين في جميع أنحاء العالم، كجزء من حملة لجعل الجهاز أشبه بجهاز حاسب محمول وأقل شبهاً بهاتف.

ومن المفترض أن يحصل نظام تشغيل آيباد الرئيسي التالي، iPadOS 16، على واجهة المهام المتعددة المعاد تصميمها التي تسهل رؤية التطبيقات المفتوحة والتبديل بين المهام.

كما يسمح للمستخدمين بتغيير حجم نوافذ التطبيق. ويقدم طرقًا جديدة للمستخدمين للتعامل مع تطبيقات متعددة في وقت واحد.

ويمثل آيباد ما يقرب من 9٪ من مبيعات آبل السنوية. وقد ارتفعت هذه النسبة في السنوات الأخيرة. ولكن المستخدمين المحترفين للجهاز طالبوا بواجهة تبدو وكأنها تجربة حاسب محمول.

ونمت قوة عتاد آيباد بشكل متزايد، ولم يستطع النظام التشغيلي مواكبة هذه القوة في بعض النواحي. وتتضمن أجهزة آيباد الآن شريحة M1 نفسها مثل بعض أجهزة حواسيب آبل المحمولة.

وتمثل واجهة آيباد الجديدة واحدة من أكبر الترقيات التي من المفترض الإعلان عنها في المؤتمر. كما تشمل الإعلانات تحديثات لأنظمة تشغيل آيفون وماك و Apple Watch و Apple TV.

وتعقد عملاقة التكنولوجيا المؤتمر كل عام لعرض الميزات الجديدة وتحسينات الأجهزة التي يمكن للمطورين الاستفادة منها باستخدام تطبيقاتهم.

يمكن حاليًا لمستخدمي آيباد إما تشغيل التطبيقات في وضع ملء الشاشة كما هو الحال عبر آيفون أو تشغيل تطبيقين جنبًا إلى جنب.

وتتيح الشركة أيضًا للمستخدمين إضافة إصدار مصغر من تطبيق ثالث عن طريق تحريكه من الجانب. ويتم توسيع التغييرات عبر تلك الواجهة.

ومن المقدر أن تحقق الشركة أكثر من 20 مليار دولار سنويًا من متجر آب ستور. ويساعد حدث WWDC في الحفاظ على استمرار هذا التدفق. كما تساعد الميزات الجديدة لأنظمة التشغيل المطورين في إنشاء تطبيقات جديدة تؤدي بدورها إلى زيادة الإيرادات.

وبالنسبة لنظام التشغيل iOS 16، الإصدار التالي من نظام تشغيل آيفون، تخطط آبل لإجراء العديد من التغييرات، بما في ذلك شاشة القفل الجديدة التي تحتوي على أدوات مصغرة.

كما تحدث الشركة أيضًا بتحديث تطبيق Health مع إضافة ميزات جديدة للصوت والشبكات الاجتماعية إلى الرسائل.

وتأتي التطبيقات المعاد تصميمها لنظام التشغيل macOS أيضًا، بما في ذلك تجديد لتفضيلات النظام، وتطبيقه لإدارة إعدادات جهاز ماك.

وبالنسبة إلى Apple Watch، تخطط الشركة لإجراء تغييرات على الوجوه والتنقل في النظام والعديد من تطبيقات الجهاز، بما في ذلك تحديث لميزات تتبع اللياقة البدنية.

وتخطط الشركة أيضًا لوضع طاقة منخفضة جديد يتيح للمستخدمين تشغيل الجهاز عندما ينفد عمر البطارية. ويمكن أن يعرض وضع الطاقة المنخفضة الحالي الوقت فقط.

وتساعد تحديثات النظام التشغيلي في دفع أجهزة آبل المستقبلية. وتخطط الشركة لأربعة نماذج جديدة من آيفون 14 في الخريف، وآيباد برو محدث، وثلاث ساعات جديدة، والعديد من أجهزة ماك مع رقاقات M2 من الجيل التالي.

وبالنسبة إلى آيفون 14 برو، تخطط الشركة لخيار الشاشة العاملة دائمًا المدعومة بواسطة iOS 16.

ومن المفترض الإعلان عن النظام التشغيلي الجديد في 6 يونيو. ولكن الشركة لا تصدر عادة التحديثات للمستهلكين حتى الخريف.

ومع ذلك، تطرح آبل الإصدارات التجريبية الأولية للمطورين في الأسبوع المقبل. وتبدأ الاختبارات التجريبية العامة لمزيد من المستخدمين في وقت ما من الشهر المقبل.