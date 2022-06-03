شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. إيلون ماسك يتطلع إلى خفض القوة العاملة فى تسلا بنحو 10% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يريد الرئيس التنفيذى لشركة Tesla إيلون ماسك إلغاء حوالى 10% من الوظائف فى Tesla ، وفقًا لتقرير صادر عن رويترز ، وفى رسالة بالبريد الإلكترونى إلى المديرين التنفيذيين كتب أن لديه "شعورًا سيئًا للغاية" تجاه الاقتصاد، بما فى ذلك الشركات التابعة لها .

ووظفت Tesla حوالى 100000 شخص اعتبارًا من نهاية عام 2021 ، لذلك فإن أي تسريح للعمال يمكن أن يكون كبيرًا، وفقا ل Engadget.

وكافحت Tesla مع الإنتاج أكثر من بعض شركات صناعة السيارات ، حيث يتم تصنيع معظم سياراتها المتجهة إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية في الصين في مصنعها في شنغهاى مثل الشركات الأخرى التي تصنع في البلاد ، فقد واجهت صعوبة في استئناف الإنتاج بعد إغلاق COVID-19.

وعلاوة على ذلك ، تراجعت معنويات المستثمرين بسبب التضخم والحرب في أوكرانيا، ومع ذلك فإن سوق العمل في الولايات المتحدة جيد كما كان من قبل ، حيث استقرت البطالة عند 3.6% ، وهو أدنى مستوى منذ بداية الوباء. ووفقًا لرويترز ، لا يزال الطلب قويًا أيضًا على سيارات تسلا .

وأخبر ماسك مؤخرًا موظفي سبيس إكس وتيسلا أنه يتعين عليهم العودة إلى المكتب بدوام كامل أو مغادرة الشركة، ويتناقض موقفه الذي لا هوادة فيه بشأن العمل عن بُعد مع شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى التي سمحت للعمال بطلب العمل من المنزل بشكل دائم ، بما في ذلك Salesforce و Slack و Facebook. وقال مؤسس وكالة المواهب التقنية جيسون ستوميل لرويترز إن موقف ماسك يمكن أن يكون "تسريح مقنع" لأنه "يعلم أن هناك نسبة مئوية من العمال لن يعودوا".