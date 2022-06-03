شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث أندرويد يجلب ملصقات نصية مخصصة من Pixel إلى المزيد من الهواتف.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما ننتظر معرفة المزيد عن Android 13 ، تواصل Google إصدار ميزات جديدة إلى نظامها الأساسي بنفس الإيقاع المعتاد الذى اعتمدته خلال السنوات القليلة الماضية.

أعلنت الشركة اليوم عن مجموعة من التحديثات حول ملصقات GBoard ومتجر Play وتطبيقات إمكانية الوصول مثل Lookout و Sound Amplifier، وفقا لتقرير engadged.

أولاً تقدم Google ملصقات نصية مخصصة والتي أطلقتها سابقًا على هواتف Pixel ، إلى جميع أجهزة Android، وتتيح لك هذه الميزة تحويل الكلمات الإنجليزية إلى صور ، لذلك إذا قمت بكتابة "Hi Ma" فى GBoard وقمت بالضغط على زر الملصقات المخصصة في صف الرموز التعبيرية المقترحة ، فسترى بعض الرسومات التي تم إنشاؤها تلقائيًا والتي تعرض هذا النص في تصميمات مختلفة، ويجب تعيين لغتك على الإنجليزية الأمريكية حتى يعمل هذا فى الوقت الحالى.

وتضيف الشركة أيضًا أكثر من 1600 مجموعة جديدة من Emoji Kitchen حتى تتمكن من إنشاء رموز هجينة جديدة من خلال الضغط على رمزين على التوالى، كما أنها تضيف ملصقات ذات طابع قوس قزح للمستخدمين لمشاركة احتفالاتهم بالفخر.

Sound Amplifier تطبيق Android ويجعل الأصوات من حولك أعلى ، مما قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع،

ووفقًا لـ Google، "يجلب تحديث اليوم تقليلًا محسنًا للضوضاء فى الخلفيه إلى جانب "صوت أسرع وأكثر دقة وواجهة مستخدم مُحسّنة يسهل رؤيتها".

ومن الأمور ذات الصلة بإمكانية الوصول أيضًا تطبيق Lookout ، الذى يستخدم كاميرا الجهاز لتحديد الكائنات الموجودة حول المستخدم ووصفها، ويمكن أن يقرأ الكلمات على اللافتات أو يخبرك ما إذا كان هناك على سبيل المثال طاولة فى موضع الساعة الثانية حتى تتمكن من تجنب السير فيها.

وتضيف Google وضع الصور الجديد الذي يستخدم "أحدث نموذج للتعلم الآلى لفهم الصور" ويمكنه وصف صورة حتى إذا فتحتها من "أي تطبيق تقريبًا، وقامت الشركة أيضًا بتحديث أوضاع النص والمستندات وملصق الطعام والاستكشاف لجعل التطبيق أكثر دقة، بالإضافة إلى ذلك يعمل Lookout الآن دون اتصال بالإنترنت ، لذا يمكنك استخدامه بدون اتصال بالإنترنت.

وأخيرًا ، يمكن لأولئك الذين قاموا بتجميع نقاط Google Play أن يستخدموها للحصول على عناصر داخل التطبيق دون ترك ألعابهم أو تطبيقاتهم، ويمكنك اختيار الدفع مقابل الأشياء باستخدام "نقاط Play" فقط أو مزيج من الأموال والنقاط.

وسيتم طرح هذه الميزة خلال الأسابيع المقبلة فى البلدان التى تتوفر فيها "نقاط Play، فى غضون ذلك يمكنك تحديث تطبيقاتك الأخرى مثل Lookout و GBboard للاطلاع على الأدوات الجديدة التى تم الإعلان عنها اليوم.