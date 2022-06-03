شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "واتس آب" يعمل على ميزة عرض نتائج الاستطلاعات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقال إن واتس آب يطور ميزة تمكن أعضاء المجموعة من إنشاء استطلاع، وقد تم الإبلاغ مؤخرًا عن أن تطبيق المراسلة الشهير يعمل على تقديم القدرة على إنشاء استطلاع داخل مجموعة، وقد ظهر الآن تقرير آخر على الإنترنت يكشف أن التطبيق يعمل أيضًا على عرض نتائج استطلاع المجموعة.

وسيتم طرحها مع التحديثات المستقبلية، كما ذكرت WABetaInfo، بعد تطوير استطلاعات الرأي الجماعية ، يعمل التطبيق الآن أيضًا على عرض نتائج استطلاع المجموعة، وحسب التقارير التي تمت مشاركتها بواسطة متتبع إنشاء واتس آب، سيتمكن جميع المشاركين في المجموعة من عرض نتائج الاستطلاع، وسيتم تثبيت الخيار الأفضل في الجزء العلوي بعنوان "الخيار العلوي"، إلى جانب ذلك ، سيتمكن المشاركون أيضًا من رؤية النسبة المئوية لكل خيار.

ويذكر WABetaInfo أنه في الوقت الحالي لا يمكن عرض من حدد خيارًا معينًا ، ولكن مع التحديث النهائي ، قد يتضمن التطبيق ذلك أيضًا، وذكر WABetaInfo أيضًا أن استطلاعات الرأي الجماعية والخيارات المتاحة وإجابتك كلها مشفرة. نظرًا لأن الميزة لا تزال قيد التطوير ، فلا يمكنك إنشاء استطلاعات الرأي أو إرسالها. ومن المعروف أيضًا عدد الخيارات التي يمكن تقديمها للاستطلاع. وفقًا للتقرير ، ستستغرق الميزة بعض الوقت للوصول إلى مرحلة الطرح.