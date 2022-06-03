شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: هواتف أيفون 14 ستصل برامات 6 جيجا بايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تطلق أبل سلسلة أبل iPhone 14 في وقت لاحق من هذا العام، ويشاع أن المجموعة تتكون من أربعة هواتف ذكية - أبل iPhone 14 وأبل iPhone 14 Max وأبل iPhone 14 Pro وأبل iPhone 14 Pro Max، وعلى الرغم من أنه من غير المعروف أن تكشف شركة أبل عن أي تفاصيل حول منتجاتها القادمة، إلا أن المرشدين والموردين غالبًا ما يكشفون عما يمكن أن يتوقعه المستخدمون.

ووفقًا لآخر تقرير صادر عن شركة الأبحاث التايوانية TrendForce، سيتم تجهيز جميع الطرز الأربعة في سلسلة iPhone 14 بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 جيجابايت.

وجاء التقرير من TrendForce قبل أيام قليلة من حدث WWDC 2022، ويذكر التقرير كذلك أن طرازات "Pro" في تشكيلة iPhone 14 ستتميز بنوع أسرع وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة من ذاكرة الوصول العشوائي يسمى LPDDR5، ومن ناحية أخرى ، من المتوقع أن يحمل كل من iPhone 14 و iPhone 14 Max ذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X.

وليس هذا هو التقرير الأول الذي يكشف عن تفاصيل ذاكرة الوصول العشوائي لسلسلة iPhone 14، وادعى محلل أبل المعروف سابقًا Ming-Chi Kuo أيضًا أن الهواتف الذكية من سلسلة iPhone 14 ستحتوي على 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وستحصل طرز Pro على تقنية LPDDR5.

ويشير تقرير من شركة الأبحاث التايوانية أيضًا إلى أن طرازات iPhone 14 Pro ستحتوي على مساحة تخزين أساسية تبلغ 256 جيجابايت، وبالنسبة للسياق ، تحتوي طرز iPhone 13 Pro على مساحة تخزين أساسية تبلغ 128 جيجابايت، وفقًا للتقارير السابقة ، ستتميز الهواتف الذكية بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية مع عدسة عريضة 48 ميجابكسل وعدسات فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وعدسات تليفوتوغرافي.

ووفقًا لتغريدات سابقة لـ Ross Young ، فإن طرازات أبل iPhone 14 Pro ستحتوي على فتحة ثقب لإيواء الكاميرا الأمامية وستحتوي الفتحة على شكل حبوب منع الحمل على كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء لجهاز Face ID، واقترح أيضًا أننا قد لا نتمكن من رؤية كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء تحت الشاشة حتى عام 2023 أو 2024، وهذا يعني أنه لا يمكننا توقع ميزة Face ID أسفل الشاشة حتى iPhone 15 Pro.