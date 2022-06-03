شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تحاول استرضاء جهود النقابات من خلال تحسينات الجدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستجري Apple عددًا من التغييرات على قواعد الجدولة لموظفى التجزئة لديها والتى تعتقد الشركة أنها ستؤدي إلى ساعات عمل أكثر مرونة وفقا لما ذكرته بلومبرج ونقله engadged.

وتأتى هذه الخطوة فى الوقت الذى من المقرر فيه الاحتفاظ بمتاجر Apple للبيع بالتجزئة فى ماريلاند ومدينة نيويورك خلال انتخابات النقابات فى الأسابيع المقبلة، وستشمل التغييرات تغييرات على القيود المفروضة على عدد الورديات المتأخرة ، وأيام العمل المتتالية والحد الأدنى من الوقت الذي يجب أن يمر قبل أن يصبح الموظف مؤهلاً للعمل فى وردية جديدة.

ووفقًا للموظفين الذين تحدثوا إلى Bloomberg ، ستجرى Apple بعض التغييرات التالية خلال الأسابيع العديدة القادمة، ولن يصل الآخرون إلا في وقت لاحق من العام، ويجب جدولة الورديات بفاصل زمني لا يقل عن 12 ساعة (حتى 10 ساعات)، واختيار يوم عطلة نهاية الأسبوع حتى لا يتم جدولته ، ويبدو أيضًا أن من بين التنازلات خمسة أيام متتالية مجدولة كحد أقصى، وما لم يختاروا الالتحاق بنوبات متأخرة ، فلن يعمل عمال التجزئة أكثر من ثلاث نوبات لكل عمل يتجاوز الساعة الثامنة مساءً.

وتحدث عمال التجزئة فى Apple على مر السنين عن جدول العمل المتطلب والأجور المنخفضة، وقامت الشركة بتوسيع المزايا لجميع موظفى التجزئة العاملين بدوام كامل في وقت سابق من هذا العام ، مما يؤدي إلى زيادة عدد أيام الإجازة المرضية مدفوعة الأجر وتقديم إجازة والدية مدفوعة الأجر، كما حددت أرضية جديدة قدرها 22 دولارًا فى الساعة لموظفى التجزئة لديهاالأسبوع الماضى.