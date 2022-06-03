شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب جيمس ويب الفضائى يطلق صوره الواقعية الأولى فى 12 يوليو والان مع تفاصيل الخبر
أصدرت وكالة الفضاء الأمريكية، التي تقود مشروع ويب، مجموعة من الصور الهندسية لإثبات أن جميع الأجهزة تعمل كما ينبغي على التلسكوب الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار (7.4 مليار جنيه إسترليني).
أظهرت تلك الصور مناظر مختلفة قليلاً لسحابة ماجلان الكبيرة، وهي مجرة صغيرة تابعة لمجرتنا درب التبانة، لكن من غير الواضح ما الذي ستلتقطه الصور الأولى كاملة الألوان.
مر التلسكوب بفترة تحضير مدتها ستة أشهر قبل أن يتمكن من بدء العمل العلمى، ومعايرة أجهزته مع بيئته الفضائية ومواءمة مراياه، وتم إطلاقه إلى الفضاء في 25 ديسمبر من العام الماضي واستقر لاحقًا في مدار على بعد مليون ميل من كوكبنا.
يأمل العلماء أن يكون المرصد، وهو بديل لتلسكوب هابل البالغ من العمر 32 عامًا، قادرًا على إعادة النظر في الزمن 13.5 مليار سنة إلى نقطة خلال 100-200 مليون سنة فقط من الانفجار العظيم.
كما أن لديه مهمة طموحة لدراسة الكون المبكر، ومعرفة مدى سرعته الآن في التوسع وتحليل الأجسام في جميع أنحاء الكون بدءًا من المجرات إلى الكواكب الخارجية.