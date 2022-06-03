شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إضافة ملخص إلى أى مستند Google والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تستخدم محرر مستندات Google كثيرًا، فأنت تعرف أنه عندما يتم حشو الكثير من المعلومات في مستند Google واحد، يمكن أن تصبح غير قابلة للقراءة بسهولة، وهذا هو الأمر الذي تتعامل معه ميزة ملخص محرر مستندات Google، حيث يمكنك إضافة وصف موجز قصير إلى أي من مستنداتGoogle ، وهي طريقة جيدة للتأكيد على أهم المعلومات، وإذا كان المستند مفصلاً بدرجة كافية، فقد تكتب Google الملخص لك.

كيفية إضافة ملخص إلى محرر مستندات Google

هذه الميزة متاحة فقط على موقع Google Docs. إذا كنت تستخدم تطبيق الأجهزة المحمولة، فلا يمكنك تعيين الملخصات أو عرضها.

1. اضغط فوق "عرض" في شريط الأدوات أعلى الشاشة، ثم اضغط فوق "إظهار المخطط"، إذا كانت تحتوي بالفعل على علامة اختيار بجوارها، فأغلق هذه القائمة واضغط فوق المربع الصغير الموجود على يسار الصفحة بدلاً من ذلك.

2. اضغط فوق رمز علامة الجمع الصغيرة بجوار الملخص.

3. في المربع الذي يفتح، اكتب الملخص، فلا يوجد حد للطول.

إذا كان هناك ما يكفي من المستندات المكتوبة بالفعل في المستند، فسيتم بالفعل ملء المربع بملخص تم إنشاؤه تلقائيًا بنص رمادي، اضغط على Tab لقبول هذا الملخص، ويمكنك تعديله بعد ذلك إذا أردت.

عندما يفتح شخص ما مستند Google الخاص بك على جهاز الكمبيوتر، سيرى الملخص على يمين الصفحة.