شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تختار شركتين لابتكار بدلات فضاء من الجيل التالى للقمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت ناسا شركتين لصنع بدلات فضاء لبرنامج قمر Artemis، ومهام محطة الفضاء الدولية المستقبلية (ISS)، حيث حصلت الفرق بقيادة شركة أكسيوم سبيس وكولينز إيروسبيس على حق الوصول إلى عقد بقيمة إجمالية تصل إلى 3.5 مليار دولار لتوريد بدلات فضائية لبعثات ناسا المستقبلية حتى عام 2034.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، فإن مثل الملابس الخاصة التي ترسل البضائع ورواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية، فإن أكسيوم وكولينز ليس لديهم طلبات مضمونة حتى الآن بموجب العقد، ويتمتع فريق كولينز Collins-ILC Dover بعقود من الخبرة في توريد بدلات فضاء لوكالة ناسا، بينما تعد شركة أكسيوم Axiom مشاركًا جديدًا.

لكن سيكون لديهم فرص للتنافس على أوامر المهام للبعثات في أقرب وقت ممكن بحلول عام 2025، بما في ذلك مهمة توضيحية خارج محطة الفضاء الدولية وهبوط ارتميس Artemis لأول مرة على سطح القمر خلال مهمة Artemis 3، والتي تستهدف 2025 أو 2026.

وقالت فانيسا ويتشي، مديرة مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن، أنه مع استمرار تطوير بدلات الفضاء داخل الشركات، "ستكون وكالة ناسا جنبًا إلى جنب للتأكد من استعدادهم لرواد الفضاء لدينا، وبعد ذلك، بمجرد أن تصبح البدلات جاهزة، سيتم استخدامها."

وقالت الشركتان إن مثل هذا العمل يتماشى مع خططهما الخاصة للمساهمة ببدلات الفضاء للعملاء خارج وكالة ناسا، حيث تنتشر فرص الفضاء التجارية في الصناعة.

وتسعى أكسيوم سبيس إلى تثبيت وحدة على محطة الفضاء الدولية بحلول عام 2024 لتكون جوهر محطة فضائية جديدة ومستقلة، فقامت الشركة بالفعل بتشغيل مهمة خاصة واحدة مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية - Ax-1، التي تم إطلاقها وهبطت في أبريل، ولديها مهام أخرى قيد التشغيل أيضًا.

ولا تزال تصميمات بدلات الفضاء في مرحلة مبكرة، على الرغم من أن الشركات أكدت أن وحداتها ستكون معيارية إلى حد ما، وخفيفة الوزن ومرنة قدر الإمكان.