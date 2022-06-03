شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تبتعد عن خدمات المساحات الصوتية والرسائل الإخبارية والمجتمعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحمل موظفو شركة تويتر مشاكل التعليقات العامة من المالك المستقبلي للشبكة الاجتماعية، وتغيير في القيادة وتجميد التوظيف، وعلاوة على كل ذلك يتم نقل بعض الموظفين إلى وظائف جديدة حيث تبتعد الشركة عن مشاريعها الأكثر خطورة.

ووفقا لما ذكره موقع "البوابة العربية لأخبار التقنية"، تخطط الشركة لسحب الموارد من بعض الطموحات الطويلة الأجل لصالح التركيز على الاحتياجات الأكثر إلحاحًا.

وتشمل الطموحات الطويلة الأمد المساحات الصوتية والنشرات الإخبارية والمجتمعات. بينما تعتبر الاحتياجات الملحة نمو عدد المستخدمين وجهود التخصيص، ويعني هذا أن العديد من الموظفين يتم نقلهم إلى مجموعة المنتجات الاستهلاكية للشركة.

ويقود جاي سوليفان، الذي تولى قيادة المنتجات في وقت سابق من هذا الشهر، عملية إعادة الهيكلة. كما يتكهن الموظفون بشأن تسريح العمال، بالرغم من عدم التخطيط لأي منها، وفقًا للشركة.

وقال متحدث باسم تويتر: نجري بعض التحديثات على هيكل فريق المنتجات الاستهلاكية وخارطة الطريق. نريد التركيز بشكل أفضل على المجالات التي يكون لها أكبر تأثير إيجابي في المحادثة العامة.

وتستمر الفرق داخل تويتر في العمل على ميزة زر التحرير. والهدف هو إصدار التحديث في وقت لاحق من هذا العام، مما يسمح للمستخدمين بتحرير تغريدة في غضون فترة زمنية محدودة لإرسالها. ويكون السجل السابق للتغريدة متاحًا أيضًا للعرض.

وقد تمر شهور قبل أن تصبح تويتر تحت سيطرة مالكها المستقبلي، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك.

ووافق أغنى رجل في العالم على الاستحواذ على الشركة مقابل 54.20 دولار للسهم في أواخر أبريل. وتقدر الصفقة سعر الشركة بنحو 44 مليار دولار. ولكن الصفقة لم تغلق بعد.

ويكافح الموظفون من أجل زيادة ما قد يكون أفضل نتيجة مالية للمساهمين، بمن فيهم أنفسهم، مع فوضى العمل طوال فترة الانتظار.

وأدت تغريدات ماسك المستمرة إلى تعقيد الشعور. وتظهر رسائل الموظفين في مجموعات سلاك الداخلية أن ماسك قد تسبب في نفور العديد منهم من خلال انتقاد سياسات تويتر حول الكلام والمضايقات وخص بالذكر كبيرة محامي الشركة، فيجايا جادي، المحبوبة داخليًا.





تويتر تركز على المجالات ذات التأثير الإيجابي الأكثرأعطى ماسك الموظفين مزيدًا من أسباب التخوف هذا الأسبوع بعد أن أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين في تسلا بعنوان: العمل عن بعد لم يعد مقبولاً.

وقال: أي شخص يرغب بالعمل عن بعد يجب أن يكون في المكتب لمدة لا تقل عن 40 ساعة في الأسبوع أو مغادرة تسلا. هذا أقل مما نطلبه من عمال المصانع.

وقد تتعارض مثل هذه السياسة مع الموقف الحالي لتويتر، وهي واحدة من أبرز شركات التكنولوجيا الكبرى التي تسمح لمعظم الموظفين بالعمل من المنزل بشكل دائم.

وفي إحدى المناقشات الداخلية قبل فترة وجيزة من قبول مجلس إدارة تويتر للصفقة، سأل أحد الموظفين عما إذا كان أي شخص متحمسًا لفكرة وجود إيلون. وأثار السؤال 446 إجابة من عشرات الموظفين على مدار ثلاثة أيام، العديد منها بالنفي. وأجاب البعض بأن ماسك لا يبدو أنه يدرك التحديات التي تواجهها تويتر فيما يتعلق بالكلام، أو بناء شبكة اجتماعية بشكل عام.

وكان الآخرون متحمسين لماسك، أو على الأقل شعروا أن صفقته كانت خيارًا أفضل من الاستمرار في المسار الحالي.

واستخدم المسؤولون التنفيذيون في الشركة اجتماعات الموظفين الأخيرة لشرح أن مجلس إدارة تويتر لديه واجب ائتماني لإيجاد أفضل نتيجة ممكنة للمساهمين.

كما يعاني الموظفون أيضًا من تجميد التوظيف وإجراءات خفض التكاليف الأخرى التي نفذتها الشركة. وتهدف من خلالها إلى تحقيق الاستقرار في الأعمال خلال فترة مضطربة للاقتصاد الأوسع.

وشملت تلك التخفيضات إلغاء العروض التي تم تقديمها لبعض الموظفين الجدد المحتملين. وفي إحدى الحالات، علم موظف يخطط للانضمام إلى مكتب الشركة قبل أربعة أيام من تاريخ بدايته أنه تم سحب عرض وظيفته.