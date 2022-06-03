شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف عن تفاصيل جديدة بمخطط محطة شحن تسلا بهوليوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة تسلا، عن خطط لمجمع خاص بها في هوليود يتضمن سينما ومحطة شحن، وسيحتوي على شاشتي أفلام LED مقاس 45 قدمًا ومقاعد داخلية وخارجية و 28 شاحنًا فائقًا حتى يتمكن الزوار من إعادة شحن سياراتهم أثناء الاسترخاء، وسيكونون قادرين أيضًا على الدفع باستخدام العملة المشفرة Dogecoin إذا حصلت المقترحات الخاصة بالمنشأة في Santa Monica Boulevard في هوليوود على الضوء الأخضر.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن ماسك قال سابقًا إن رواد المطاعم الذين يحملون علامة تسلا التجارية يمكن أن ينتشروا حول محطات الشحن الخاصة بها، بعد أن قام بالتغريد لأول مرة حول الفكرة في عام 2018، وقدم العام الماضي ثلاث علامات تجارية تتعلق باحتمال الانضمام إلى أعمال المطاعم.

وقدم الملياردير العروض الجديدة إلى مدينة لوس أنجلوس في نهاية الشهر الماضي، وخطط تسلا في الأصل لبناء مطعم في مدينة سانتا مونيكا الساحلية، لكنه نقل الخطط بعد ذلك إلى هوليوود، على الطريق التاريخي 66.

وتشمل الخطة أن تعرض السينما المدمجة أفلام قصيرة مدتها حوالي 30 دقيقة، والتي من المفترض أن تستمر ما دامت جلسة الشحن.

توجد بالفعل ساحة انتظار سيارات كبيرة في الموقع الذي تبلغ مساحته 9300 قدم مربع، ولكنها ستحتاج إلى إعادة تصميم لإضافة 28 كشك شحن فائق و34 مكانًا إجمالاً، حيث ستحتوي الخمسة الأخيرة على أجهزة شحن للشحن بسرعة منخفضة.

سيشمل الطابق الأرضي من المجموعة التي تشمل طايقين، على مطاعم ومقاعدًا وأكشاكًا وبارًا خارجيًا حول حافة المبنى، بينما سيحتوي السطح العلوي على منطقة جلوس خارجية على السطح ومنطقة للمقاعد على طراز المسرح.

سيكون هناك أيضًا "منطقة انتظار سيارات" في الطابق السفلي للموظفين لتقديم وجبات الطعام إلى المركبات في ساحة انتظار السيارات، وفي المجموع سيكون هناك أكثر من 200 مقعد.