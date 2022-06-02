شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفليكس متخبطة بشأن منع مشاركة كلمات المرور.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى اختبار منصة نتفليكس الجديد في ثلاثة أسواق صغيرة في أمريكا اللاتينية لإنهاء مسألة مشاركة كلمات المرور إلى إرباك بعض المستخدمين في بيرو وتشيلي وكوستاريكا، وفقا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية.

وتمثل أمريكا الوسطى والجنوبية أقل عائدات نتفليكس لكل مستخدم، ويجعلها ذلك عرضة للتغييرات في الأسعار، ولكن لا تختبر المنصة بشكل استراتيجي السياسة الجديدة في أكبر أسواق البث في المنطقة، مثل البرازيل والمكسيك.

ومن المحتمل أن تستخدم المنصة النتائج التي توصلت إليها في هذه الأسواق الصغيرة الثلاثة لإملاء سياسة مشاركة كلمات المرور على مستوى العالم، حيث تتطلع الشركة إلى توسيع حملة مشاركة كلمات المرور بحلول نهاية العام.

وبدأت خدمة البث فى شهر مارس بتجربة حلول مشاركة كلمات المرور في بيرو وتشيلي وكوستاريكا، وتسبب ذلك للمشتركين في هذه الأسواق بدفع رسوم إضافية لتمكين البث للآخرين خارج منازلهم الذين يستخدمون نفس الحساب.

ويقول المستهلكون في بيرو إنه بعد أكثر من شهرين من الإعلان عن السياسة لأول مرة، لم يتلقوا رسائل موحدة حول الرسوم الجديدة ولا يبدو أنهم يخضعون لنفس السياسات.

ويختلف مستوى تطبيق السياسة من مستخدم لآخر. وأبلغ بعض المستخدمين في الحسابات المشتركة أنهم تجاهلوا مطالبات التحقق من الصحة دون أي عقوبة على صاحب الحساب.

بينما قال مستخدم آخر إنه لم يتلقى أي معلومات عن تغيير السياسة واستمر في مشاركة حساباته دون مشكلة.

وهناك أيضًا ارتباك يحيط بتعريف نتفليكس للأسرة. وقد يعتبر البعض أفراد أسرهم القريبين جزءًا من الأسرة. ويبدو أن المنصة تدرك هذا الغموض.

وأخبرت ممثلة دعم عملاء مجهولة في بيرو أنه طلب منها تقديم رموز تحقق للمشتركين الذين يتصلون بشأن وجود شخص ما داخل أسرتهم يستخدم حسابهم من موقع آخر، ويتيح ذلك للأعضاء خارج منزل المشترك الاستمرار في استخدام الحساب المشترك مجانًا.

جهود نتفليكس بشأن هذا الأمر فوضوية

وقالت المتحدثة باسم المنصة، كوميكو هيداكا، في بيان: بينما بدأنا العمل على المشاركة المدفوعة منذ أكثر من 18 شهرًا، كنا واضحين لمدة خمس سنوات أن حساب نتفليكس مخصص للأشخاص الذين يعيشون معًا في منزل واحد.

وأضافت: نبهنا الملايين من الأعضاء الذين يشاركون حسابًا بنشاط في هذه البلدان عن طريق البريد الإلكترونى، ولكن نظرًا لأهمية هذا التغيير، فإننا نعمل على تكثيف الإشعارات داخل المنتج بشكل أبطأ.

وتعتبر تكلفة الحساب الإضافى أقل من تكلفة التسجيل للحصول على حساب جديد منفصل، وتفرض نتفليكس رسومًا إضافية بقيمة 2.89 دولار في تشيلي، و 2.99 دولار في كوستاريكا، و 2.13 دولار في بيرو لإضافة ما يصل إلى مستخدمين موجودين خارج منزل صاحب الحساب.

وكانت الحملة على مشاركة كلمات المرور وشيكة بعد أن أفادت المنصة بفقدان المشتركين لأول مرة منذ أكثر من عقد في أحدث تقرير عن أرباحها، بالرغم من أنه لا يزال لديها 74.58 مليون مشترك في الولايات المتحدة وكندا و 222 مليونًا على مستوى العالم.

ومن المقرر أن تمر الشركة بعدد غير قليل من التحولات حيث تحاول العثور على مشتركين جدد وتكافح من أجل التمسك بما لديها من مشتركين في مواجهة المنافسة المتزايدة.

وتتجه الشركة خلال هذا العام إلى تقديم خطة أرخص مدعومة بالإعلانات، وتوفر هذه الخطة طريقة أرخص للبقاء بعد أن شهد المشتركون على المدى الطويل ارتفاعًا سنويًا في الأسعار، كما أنها تستكشف البث المباشر في محاولة للتنافس مع ديزنى بلس التى تستمر فى النمو.