تسريح عشرات الموظفين من بورصة “rain” للعملات المشفّرة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 يونيو 2022 10:23 مساءً - منذ 4 ساعات

قامت شركة “رين فاينانشيال” (Rain Financial)، احدى أكبر بورصات العملات المشفرة في الشرق الأوسط، بتسريح عشرات الموظفين وسط الانتكاسة التي طرأت مؤخراً على الأصول الرقمية، وفقاً لمصادر مُطلعة على الأمر.

وأبلغت الشركة الموظفين بقرارها هذا الأسبوع، وتؤثر التخفيضات على الموظفين في عدد كبير من الأقسام، وفقاً للمصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها بسبب خصوصية الأمر.

“جوزيف دلاغو”، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، قال عبر بيان: “مع استمرار هبوط العملات المشفرة والأسواق العالمية؛ تأثرت الشركات حول العالم. اضطررنا لاتخاذ قرارات صعبة حتى نتمكن من المرور بسلام من هذه الفترة المحاطة بالشكوك، ونستطيع التأكيد أننا قلصنا قوتنا العاملة في (رين)”.

وانخفضت أسعار العملات المشفرة هذا العام مقارنة بالقمم التي سجلتها في أوائل نوفمبر الماضي. ويأتي تخفيض عدد الموظفين في “رين” في الوقت الذي قلّصت فيه “جيمني تراست” (Gemini Trust)-وهي شركة للعملات المشفرة يديرها الأخوان الميارديران كاميرون وتايلر وينكليفوس- للقوة العاملة بنسبة 10%.

وتشمل قائمة مستثمري “رين” كل من شركة “كلينر بيركنز” (Kleiner Perkins) لرأس المال المغامر، التي يقع مقرها في وادي السليكون، و”كوين بيس فينتشرز”. ووصل تقييم الشركة في آخر جولة تمويل 500 مليون دولار، وتعهدت باستخدام الحصيلة في التوسع بالشرق الأوسط وأفريقيا، مع مضاعفة قوتها العاملة إلى 800 شخص خلال العام الجاري.

جاء تخفيض “رين” لعدد الموظفين بعد أيام من إعلان شركة “سويفل هولدينغز” (Swvl Holdings)، ومقرها دبي، عن عزمها تسريح ثلث قوتها العاملة.