شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Google TV متاح أخيرًا لنظام iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الاطلاق فى عام 2020 تطبيق Google TV متاح الآن للتنزيل على iOS، وإذا كان لديك بالفعل برنامج Google Play Movies and TV السابق للشركة مثبتًا على هاتفك، فسيحل هذا التطبيق محله، وفقا لتقرير engadged.

كما هو الحال مع نظيره في Android، يتيح لك تطبيق Google TV استخدام هاتفك الذكي كجهاز تحكم عن بعد لـ Google TV أو جهاز Android TV OS، مما يسهل من بين أمور أخرى كتابة عناوين الأفلام والبرامج التلفزيونية التى تريد مشاهدتها.

ويمكنك أيضًا استخدام التطبيق لتجميع توصيات المحتوى من خدمات البث المختلفة، ولا يتم دعم كل منصة، وNetflix مفقود على سبيل المثال ولكن حقيقة أنه يمكنك إنشاء قائمة مراقبة واحدة لكل خدمة تدفع مقابلها أمر سهل.

بالإضافة إلى ذلك ، من الممكن إنشاء قوائم مراقبة حول الممثلين المفضلين لديك، وأثناء تقييمك للأفلام والعروض، سيعمل التطبيق على تنقيح اقتراحاته، وستجد أيضًا موجزات مخصصة مع روابط للأخبار والتعليقات والمزيد، وأخيرًا هناك قسم مخصص للمحتوى الذى اشتريته واستأجرته من Google.

ويمكنك رؤية معظم الوظائف المعروضة فى iPhone مما يؤدى إلى مشاركة Google ، وآلان قم بتنزيل Google TVالتطبيق من متجر التطبيقات.