شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يعلن إغلاق تطبيق TweetDeck لنظام Mac فى الأول من يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لن يكون TweetDeck قريبًا متاحًا كتطبيق مستقل لنظام Mac، وسيغلق Twitter هذا الإصدار من عميله للمستخدمين المتميزين في الأول من يوليو.

تقول تغريدة من فريق TweetDeck: "نحن نقول وداعًا لـ TweetDeck لتطبيق Mac للتركيز على جعل TweetDeck أفضل واختبار المعاينة الجديدة الخاصة بنا، والأول من يوليو هو آخر يوم سيكون متاحًا فيه، وفقا لتطبيق engadged.

ويعنى إيقاف تشغيل التطبيق المستقل أن مستخدمي Mac قد يحتاجون قريبًا إلى فتح العميل في متصفح منفصل أو التوفيق بين علامة تبويب أخرى إذا كانوا يريدون الاستمرار في استخدام TweetDeck، كما يلاحظ 9to5Mac ، هناك خيارات أخرى يمكنك تحويل تطبيقات الويب إلى تطبيقات Mac أصلية باستخدام خدمات مثل Unite لنظام التشغيل macOS أو Coherence X. وبدلاً من ذلك يمكنك التبديل إلى تطبيق آخر مثل Tweeten، والذي يعتمد على TweetDeck.

وكان هناك بعض التذمر من أن Twitter يخطط لجعل TweetDeck ميزة مدفوعة كجزء من Twitter Blue لحث المزيد من الأشخاص على الاشتراك، ويمتلك مالك Twitter الجديد المحتمل Elon Musk أهدافًا طموحة للإيرادات لخدمة الاشتراك، لذلك لا يبدو أن نقل TweetDeck وراء نظام حظر الاشتراك غير وارد.

وبدأ Twitter في اختبار نسخة مُجدَّدة من TweetDeck العام الماضى، ويستخدم TweetDeck ذو المظهر الجديد نفس لغة التصميم مثل تطبيق Twitter على الويب.