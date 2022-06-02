شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق يوتيوب TV يستخدم الآن هاتفك كشاشة ثانية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تشاهد YouTube على التلفزيون، فهناك فرصة جيدة لتعقب هذا الفيديو على هاتفك لترك تعليق أو ترك إعجاب، ولن تضطر إلى بذل جهود كبيرة، وتطرح الشركة ميزة تتيح لك استخدام هاتف Android أو iPhone كشاشة ثانية لتطبيق YouTube TV، اضغط فقط على "اتصال" في تطبيق الهاتف وستتم مزامنة الفيديو بين الجهازين ويمكنك التعليق أو التبرع أو التسوق أو التفاعل بأى طريقة أخرى مع مقطع فيديو يتم تشغيله على الشاشة الأكبر.

وستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب YouTube نفسه على كلا الجهازين، ومع ذلك فإن ميزة الشاشة الثانية ليست مرتبطة بمنصات تلفزيونية معينة، لذلك لا داعي للقلق بشأن استخدام مجموعة أو صندوق وسائط "خاطئ، وفقا لتطبيق engadged.

والترقية عبارة عن اعتراف بأنك غالبًا ما تريد أن تفعل أكثر بالفيديو أكثر من مجرد مشاهدته، وأنه من المحتمل أن يكون هاتفك في متناول يدك أثناء جلوسك على الأريكة، ويستخدم حوالى 88% من الأشخاص الهاتف أو الجهاز اللوحي أثناء مشاهدة التلفزيون، ووفقًا لبيانات Nielsen إن موقع YouTube متأخر نسبيًا فى هذا الصدد لكن هذه لا تزال ترقية مفيدة.