شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ذكرى هبوط مركبة Surveyor 1 على سطح القمر؟.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدث هبوط مركبة الفضاء الأمريكية Surveyor 1 على سطح القمر في 2 يونيو 1966، ومازالت ناسا تحتفل بهذا اليوم حتى الآن، حيث إنها بهذا الهبوط أصبحت أول مركبة فضائية أمريكية تنفذ بنجاح هبوطًا ناعمًا على القمر، والتقطت المركبة أكثر من 11000 صورة للقمر خلال مهمتها جنبًا إلى جنب مع قياسات أخرى.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، أثبت هذا الهبوط أن تقنية ناسا للهبوط الناعم وتصميمات المركبات الفضائية كانت سليمة.

اعتقد علماء ناسا أن هبوط مسبار فضائي كان سيتطلب العديد من المحاولات، لكن فوجئوا بنجاحه في البداية، وكان هذا بمثابة صدمة كبيرة حيث وصل الاتحاد السوفيتي في النهاية إلى هبوط ناجح لمسبار Luna 9 بعد عدة محاولات فاشلة قبل أربعة أشهر فقط.

كما مهدت المهمة الطريق لأول هبوط مأهول على سطح القمر بواسطة أبولو 11 بعد ثلاث سنوات فقط في عام 1969.