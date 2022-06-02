شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكشف عن أول صور كاملة الألوان من تلسكوب جيمس ويب الفضائى فى 12يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أكثر من ستة أشهر بقليل من إطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي ، سنلقي نظرة أولى على الصور كاملة الألوان التي تم التقاطها بواسطة التلسكوب، وتقول وكالة الفضاء الأوروبية إن الصور وأول بيانات طيفية سيتم الكشف عنها فى 12 يوليو

وقال إريك سميث، نائب مدير البرامج في ويب، "إن إطلاق أول صور ويب كاملة الألوان سيوفر لنا جميعًا لحظة فريدة لنتوقف ونتعجب من وجهة نظر لم ترها البشرية من قبل، وستكون هذه الصور تتويجًا لعقود من التفانى والموهبة والأحلام لكنها أيضًا ستكون مجرد البداية، وفقا لتقرير engadged.

وتطلب JWST عدة أشهر من التحضير قبل بدء العمل العلمى، وشملت العملية تبريد التلسكوب إلى درجة حرارة التشغيل، وأدوات المعايرة ومحاذاة المرايا، وأمضت وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة ناسا ووكالة الفضاء الكندية ومعهد علوم تلسكوب الفضاء (STSci) أكثر من خمس سنوات فى معرفة ما يجب أن يلتقطه ويب أولاً من أجل إظهار ما يمكن أن يفعله المرصد.

ولدى ناسا بعض الصور التى التقطتها JWST خلال مرحلة التحضير، ولكن من غير الواضح بالضبط كيف ستبدو الصور كاملة الألوان، وقال جوزيف ديباسكوال، كبير مطوري المرئيات العلمية في STScI: "بالطبع، هناك أشياء نتوقعها ونأمل أن نراها، ولكن مع وجود تلسكوب جديد وبيانات الأشعة تحت الحمراء عالية الدقة الجديدة، لن نعرف حتى نراها".

وبعد أن يلتقط المرصد صوره الأولى المناسبة، سيبدأ الملاحظات العلمية، وسيقوم علماء الفلك بتحليل البيانات التي تم التقاطها بواسطة مستشعرات الأشعة تحت الحمراء الخاصة بـ JWST ونشر أوراق بحثية عن النتائج التي توصلوا إليها.