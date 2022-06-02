يوتيوب تكشف عن ميزة جديدة لزيادة تفاعل المستخدمين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 يونيو 2022 04:13 مساءً - كشفت شركة التواصل الاجتماعي للفيديوهات الأشهر في العالم، ”يوتيوب“، ميزة جديدة تعمل على تحسين تجربة مستخدميها الذين يتعاملون مع ”إصدار التلفزيونات الذكية“ لتطبيقها الرقمي، وذلك من خلال السماح بالمزامنة بينه و“إصدار الهواتف الذكية“.

ومن خلال الميزة الجديدة، يستطيع المستخدم توصيل جهاز التلفزيون الخاص به بهاتف ”أندرويد“ أو“iOS“ لتفعيل ”مزامنة مقاطع الفيديو“ بين الأجهزة.

وخلال الإعلان عن الخاصية الجديدة، قالت ”يوتيوب“ إن الميزة ستساعد المستخدمين على التفاعل بشكل أكبر مع ميزات المنصة الأخرى، مثل ”التعليقات“ أو ”زر الإعجاب“ والمزيد من الميزات الأخرى.

وأكدت الشركة أن ميزة ”المزامنة“ ستعمل على جميع أجهزة التلفزيون الذكية التي تحتوي على أحدث إصدار لتطبيق ”يوتيوب“.

وأوضحت أنه كل ما على المستخدم فعله الآن هو فتح التطبيق على التلفزيون والهاتف معا، ثم الضغط على ”اتصال“ عند ظهور نافذة منبثقة تسأل ”ما إذا كان المستخدم يريد مشاهدة يوتيوب على التلفزيون أم لا“.

وبعد اتباع الخطوات السابقة، سيصبح الهاتف متزامنا مع التلفزيون، إذ يمكن ”ترك التعليقات على الفيديو“ و“الضغط على إعجاب أو اشتراك أو مشاركة مقاطع الفيديو“ مع الأصدقاء و“قراءة وصف الفيديو“، بالإضافة إلى كل الأمور المزعجة الأخرى التي كان يضطر المستخدم للقيام بها سابقا عن طريق ”الريموت كونترول“ الخاص بالتلفزيون.

جاء ذلك بعد أن لاحظت الشركة عددا من المستخدمين كانوا يستخدمون تطبيق الهاتف للتفاعل مع مقاطع الفيديو عبر التلفزيون.

وعلى الأثر، أعدت الشركة بحثا توصلت نتائجه إلى أن أكثر من 80% من الأشخاص أبلغوا عن استخدامهم لجهاز ذكي آخر (تليفون أو جهاز لوحي) في أثناء مشاهدة التلفزيون.

ونظرت الدراسة في كيفية استخدام الأشخاص للتطبيق على الهاتف، وخلصت إلى أن الكثير منهم يقومون بفتح الفيديو على التلفزيون ويتفاعلون مع المحتوى من خلال أجهزتهم الأخرى.

ورأت الشركة وجه الاستفادة من هذا السلوك لمعالجة التحديات التي واجهها التطبيق في تصميم تجربة التلفزيون، خاصة أن معظمها لا يحتوي على متصفحات ويب مدمجة، وغالبا ما تكون هناك مساحة أقل للعمل بها، خاصة عند المستخدمين الذين يشاهدون مقاطع فيديو في وضع ملء الشاشة.

وقال متحدث باسم الشركة ”الميزة الجديدة لا تعتمد على بروتوكولات الإرسال من أجل العمل، مثل Google Cast وDIAL.“ وأضاف ”وبدلا من ذلك، يظل المستخدمون لديهم تسجيل الدخول إلى حساباتهم على يوتيوب للجهازين.. ليس هناك أي تعقيد تقني للتجربة.“

وتضع الميزة الجديدة حجر الأساس للتجارب الأخرى التي تتبناها المنصة، بما في ذلك التجارة الإلكترونية. وقالت الشركة إنها تختبر حاليا تصميمات جديدة لتسهل على المستخدمين التصفح وتسوق المنتجات التي تظهر بشكل مباشر في مقاطع الفيديو التي يتم عرضها على أجهزة التلفزيون.

كما إن تلك التصميمات ستساعد في توجيه المستخدم إلى أجهزته المحمولة عندما يكون مستعدا للشراء من خلال ظهور رسالة على الشاشة الكبيرة (التلفزيون) تقترح فتح تطبيق الهاتف للحصول على ”تجربة شاشة ثانية“. وعند تفعيل هذا الخيار، ستظهر قائمة بالمنتجات المعروضة في الفيديو لتصفحها بنقرة واحدة.

وأبدت شركة ”يوتيوب“ أخيرا اهتمامها بالتسوق عبر الإنترنت، خاصة بعد إطلاقها للعديد من الميزات في هذا المجال، مثل ”التسوق عبر البث المباشر“ و“أرفف السلع، والإعلانات القابلة للتسوق“.

وقال نيل موهان، كبير مسؤولي المنتجات في الشركة، إن التجارة الإلكترونية تعد مجالا رئيسا للتركيز في ”يوتيوب“.