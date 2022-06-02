ميتا تضيف علامة تبويب “Calls” لتطبيق ماسنجر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 يونيو 2022 04:13 مساءً - أعلنت شركة ميتا الأمريكية، عن إضافة علامة تبويب جديدة، تسمى ”Calls“، لتطبيق المراسلة، ”ماسنجر“، الخاص بمنصة ”فيسبوك“، وذلك لمساعدة المستخدمين في العثور على زر الاتصال بشكل أسهل، حيث أصبح التطبيق وسيلة تواصل شائعة لإجراء المكالمات الصوتية والمرئية.

وأضافت الشركة علامة التبويب الجديدة إلى شريط الوظائف في الجزء السفلي من التطبيق بجانب علامات ”Chats“ و“People“ و“Stories“. وعند الضغط على العلامة الجديدة، ستظهر قائمة جهات اتصال المستخدم بالإضافة إلى أزرار منفصلة للمكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو.

وقبل إضافة التعديل الجديد، كان على المستخدم فتح دردشة منفصلة مع صديق للاتصال به. ولكن بفضل الميزة الجديدة، يستطيع المستخدم الآن الاتصال بالأصدقاء بشكل مباشر. وقد تكون العلامة الجديدة أيضاً بمثابة تعريف أو تنويه لمن هم أقل دراية بميزات الاتصال بتطبيق ”ماسنجر“.

ووفقاً لشركة ”ميتا“، فإن نسبة المكالمات الصوتية والمرئية قد نمت بمعدل سريع، مع أكثر من 40% من المتصلين يوميًا عبر التطبيق الآن مقارنة بأوائل 2020، بينما يتم إجراء أكثر من 300 مليون مكالمة صوتية ومرئية على التطبيق يوميًا على مستوى العالم.

وتحاول شركة ”ميتا“، من خلال الإضافة الجديدة، تطوير خدمة المراسلة الفورية في إطار منافسة شرسة مع التطبيقات الأخرى، مثل ”Google Voice“ و“Viber“ و“Signal“ و“Whatsapp“، على الرغم من أن التطبيق الأخير مملوك للشركة الأمريكية منذ 2014.

وفي إطار الترويج للميزة الجديدة، قالت ”ميتا“ إن العلامات التجارية تستطيع الآن توفير فرص اتصال مُحسنة مما يوطد العلاقة بشكل أوثق مع العملاء، لكنها أكدت أن الدافع الرئيسي وراء التعديل هو منح المستخدمين المنتظمين تجربة صوتية ومرئية محسنة، مما يؤدي إلى المزيد من التواصل والتفاعل داخل التطبيق.

وأضافت الشركة: ”إن الهدف الرئيسي وراء إضافة علامة التبويب الجديدة هو إنشاء مساحة للأشخاص لتعميق علاقاتهم مع أصدقائهم ومجتماعاتهم من خلال التجارب المشتركة“.

وتأتي الميزة الجديدة في إطار جهود شركة ”ميتا“ الواسعة لتطوير خدمة ”ماسنجر“، وذلك بعد أن طرحت في وقت سابق ميزات ردود الأفعال بالرموز التعبيرية والملصقات، بالإضافة إلى عدد من تأثيرات الواقع الاصطناعي (AR) إلى مكالمات الفيديو عبر التطبيق، مما يسمح للمستخدمين بتجربة الفلاتر والأقنعة والرسوم المتحركة.

وكانت الشركة قد طرحت في مارس الماضي أيضاً مجموعة جديدة من الميزات تسمى ”الاختصارات“ (أو Shortcuts)، باستخدام الأوامر الموجودة في خدمة المراسلة، وذلك بهدف تطوير أداء الدردشة بشكل أوسع.

وصرحت الشركة آنذاك بأنه يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي تشغيل ”iOS“ و“أندرويد“ إصدار أوامر في نافذة الدردشة لأداء مهام مختلفة مثل ”إخطار كل شخص في مجموعة دردشة ما“، أو ”إرسال رسالة بصمت“ دون إخطار المستخدمين الآخرين.