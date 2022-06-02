شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يخبر عمال سبيس إكس وتسلا ضرورة عودة العمل إلى المكتب بدوام كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه Elon Musk إنذارًا نهائيًا إلى القوى العاملة في شركة Tesla و Space X قائلا اقض 40 ساعة على الأقل فى الأسبوع في المكتب ، أو اترك الشركة، وفقا لتقرير engadged.

ووفقًا لصحيفة The New York Times تلقى العاملون في كلتا الشركتين مذكرات مماثلة من Musk أوضحت أنه يجب على جميع العمال الحضور إلى مكتب رئيسي لمدة 40 ساعة في الأسبوع، وكتب ماسك أيضا أنه لن يُسمح للموظفين بعد الآن بالعمل من مكاتب "فرعية بعيدة" لا علاقة لها بواجبات وظيفتهم، مع إعطاء مثال لعامل الموارد البشرية في مصنع فريمونت الذي يعمل خارج الدولة.

وقال ماسك في مذكرة لموظفي سبيس إكس حصلت عليها نيويورك تايمز: "كلما كنت أكبر سنًا، يجب أن يكون وجودك أكثر وضوحًا"، "هذا هو السبب في أنني أمضيت الكثير من الوقت في المصنع - حتى يتمكن المتواجدون على الخط من رؤيتي وأنا أعمل جنبًا إلى جنب معهم، وإذا لم أفعل ذلك لكانت سبيس إكس قد أفلست منذ فترة طويلة.

ويتخذ ماسك موقفًا متشددًا من العمل عن بُعد في تناقض صارخ مع عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى التي سمحت لجميع العمال أو معظمهم بطلب العمل من المنزل بشكل دائم، بما في ذلك فيسبوك، تويتر، وآبل مؤخرا التى وضعت شرط عودة العمال إلى المكتب على الأقل ثلاثة أيام في الأسبوع.

وذكرت بلومبرج اليوم، إن موظفي تويتر الذين من المحتمل أن يقدموا تقارير إلى ماسك بمجرد اكتمال استحواذه على الشركة - قد عبروا داخليًا عن بعض القلق بشأن سياسات العمل عن بُعد في سبيس إكس وتيسلا (أو عدم وجودها) تنذر بتغييرات غير مرحب بها في مكان عملهم.

ولايزال يسرد موقع الويب الوظيفى ل تسلا عددًا من الوظائف ذات الرواتب من خارج المكتب بالساعة، ومن غير الواضح ما إذا كانت السياسة الجديدة ستطبق على تلك المواقف، وتواصلت Engadget مع Tesla للتعليق ، على الرغم من أنه من غير المرجح أن نسمع أى رد.