شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تضيف علامة تبويب "مكالمات" جديدة إلى ماسنجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح تطبيق Meta Messenger طريقة شائعة بشكل لا يصدق لإجراء مكالمات صوتية وفيديو مجانية، والآن سيعمل تعديل التصميم الجديد على تسهيل العثور على زر الاتصال (قليلاً)، وفقا لتقرير engadged.

وتضيف Meta علامة تبويب مخصصة لمكالمات الصوت والفيديو إلى شريط الوظائف في الجزء السفلي من التطبيق، وستظهر علامة التبويب الجديدة بجانب "الدردشات" و"القصص" و"الأشخاص"، وستفتح على قائمة جهات اتصال المستخدم، إلى جانب أزرار منفصلة للمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، ورغم إنه تغيير طفيف، ولكن من المحتمل أن يكون خطوة لجعل Messenger يبدو أشبه بمراسلة وتطبيق استدعاء بأسلوب Whatsapp، وقبل التغيير كان على المستخدمين فتح سلسلة دردشة منفصلة مع صديق للاتصال بهم، وتسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بالاتصال بالأصدقاء مباشرة، وقد تكون أيضًا بمثابة مقدمة لمن هم أقل دراية بميزات الاتصال في Messenger.

ووفقًا لـ Meta ، زادت المكالمات الصوتية والمرئية على Messenger بنسبة 40% منذ أوائل عام 2020، وسعت الشركة الميزات المتاحة للرسائل المشفرة في وقت سابق من هذا العام، بإضافة ردود الفعل والملصقات والردود الخاصة بالرسالة وإعادة التوجيه، وتتمثل خطة Meta في جعل التشفير من طرف إلى طرف في النهاية هو التشفير الافتراضي لـ Facebook و Instagram في عام 2023، ولقد أضاف عددًا من تأثيرات AR إلى مكالمات الفيديو مما يتيح للمستخدمين تجربة المرشحات والأقنعة والرسوم المتحركة.

وبقدر ما تذهب تطبيقات المراسلة المجانية، فإن Messenger لديه قائمة طويلة من المنافسين، بما في ذلك Google Voice و Viber وSignal وWhatsApp، والتي اشترتها Meta فى عام 2014، مع التأكيد على وظائف الصوت والفيديو لا تفعل الكثير لجعل Messenger متميزًا عن الحزمة، ولا تزال واحدة من التطبيقات الرئيسية القليلة فى هذا المجال المزدحم بخلاف FaceTime ، التى لا تتطلب رقم هاتف لاستخدامها.