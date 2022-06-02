شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 معلومات يكشفها العلماء عن أكبر نبات فى العالم أهمها يمتد لأكثر من 100 ميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف العلماء أكبر نبتة في العالم، حيث تم الإعلان عن مرج أعشاب بحرية أسترالية كأكبر نبات في العالم، ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان يُعتقد منذ فترة طويلة أنها مجموعة من النباتات المتنوعة وراثيًا، لكن الاختبارات كشفت أنه، من الناحية الجينية، كل هذا كيان واحد، وهنا نرصد لك 5 معلومات مهمة عن هذه النبتة.

1- هي على الأقل قديمة قدم الأهرامات، بدأت الحياة النباتية الضخمة Posidonia australis، منذ حوالي 4500 عام عندما كان المصريون القدماء يبنون الأهرامات في الجيزة، وتوجد أعشاب بحرية ونباتات أرضية أقدم في أماكن أخرى من العالم، ولكن لا يُعتقد أن أيًا منها كبير مثل هذا.

2- تغطي الأعشاب المائية الشريطية جزءا كبيرا من خليج القرش في غرب أستراليا وتمتد لأكثر من 100 ميل عبر قاع المحيط، حيث كانت مختبئة في موقع عادي.

3- الحشائش الشريطية متعددة الصبغيات، مما يعني أنها تحتوي على ضعف عدد الكروموسومات مثل أقربائها المحيطين، وهذا يمكن أن يفسر متانتها.

4- غالبًا ما تعيش النباتات متعددة الصيغ الصبغية في أماكن ذات ظروف بيئية قاسية، وغالبًا ما تكون عقيمة، ولكنها يمكن أن تستمر في النمو إذا تركت دون إزعاج، وقد فعلت هذه الأعشاب البحرية العملاقة ذلك بالضبط.

5- أخذ الباحثين عينات من براعم الأعشاب البحرية من مختلف البيئات المتغيرة في خليج القرش وانتجوا "بصمة" باستخدام 18000 علامة وراثية، ويجرى الباحثون الآن سلسلة من التجارب في خليج القرش لفهم كيفية بقاء النبات وازدهاره في ظل هذه الظروف المتغيرة.